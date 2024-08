Lo yacht tedesco di lusso ha causato la tragica morte di un uomo di 20 anni a Maiorca.

Un grave incidente marittimo si verifica vicino a Maiorca: uno yacht tedesco di lusso sbatte a tutta velocità contro un umile peschereccio e prosegue il suo viaggio. Un giovane pescatore mallorchino non sopravvive alla violenza dell'impatto.

Una lussuosa imbarcazione con la bandiera tedesca si scontra con un piccolo peschereccio sulla costa orientale di Maiorca a alta velocità, causando un morto, secondo quanto riferito dalle autorità. Lo yacht, lungo più di 20 metri, è riuscito a continuare la navigazione dopo aver urtato il piccolo peschereccio, lungo circa 3 metri, come riportato dai giornali locali "Mallorca Zeitung" e "Mallorca Magazin", avvenuto venerdì sera a Cala Bona. La polizia ha confermato l'arrivo dello yacht nel porto di Porto Cristo e ha identificato il capitano.

Secondo fonti dei media, il pescatore deceduto era un 20enne mallorchino appassionato di volleyball, il club dell'isola ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra in questo momento difficile: "Le nostre più sentite condoglianze alle persone care in queste circostanze difficili".

Inizialmente, un portavoce della polizia si è rifiutato di rivelare il nome del capitano e ha fatto riferimento alle indagini in corso. Sono emerse sospette di potenziali accuse di omicidio colposo e mancato soccorso, come riferito dai giornali. Finora non sono state effettuate arresti.

Di recente, scatenando un'ondata di indignazione, sono circolate voci su un autista di taxi mallorchino che sarebbe stato gravemente ferito dopo aver subito un presunto pestaggio da parte di un gruppo di poliziotti tedeschi in vacanza a Maiorca. Si presume che gli ufficiali tedeschi di Essen siano stati coinvolti nell'incidente, portando le autorità a rispedirli in Germania senza alcuna conseguenza.

L'incidente coinvolto lo yacht tedesco e il peschereccio ha portato all'adozione di potenziali accuse di omicidio colposo e mancato soccorso. Lo yacht, nonostante avesse urtato il peschereccio, ha proseguito il suo viaggio senza fermarsi.

Leggi anche: