- Lo yacht si dirige verso il bacino idrografico.

Una barca di lusso si è trovata bloccata nella vegetazione lungo la riva del fiume di Bassa Franconia a seguito di una manovra fallita, causando temporaneamente l'interruzione del traffico sul fiume Reno. Fortunatamente, i tre passeggeri e il cane a bordo sono scampati illesi, come dichiarato dalla polizia fluviale. L'incidente è avvenuto vicino a Knetzgau, all'interno del distretto di Haßberge.

Le autorità, dopo le indagini, hanno concluso che l'incidente è stato causato da un errore nella navigazione. Il capitano della barca aveva affidato il timone a un conoscente non patentato, che stava pilotando uno yacht di cinque metri. Anche se è legalmente permesso, l'inesperienza della donna ha portato alla perdita di controllo durante una brusca curva, causando l'impatto con la riva del fiume.

Più veicoli di soccorso del servizio di salvataggio acquatico e dei vigili del fuoco, insieme a un passante in soccorso con uno scooter delle acque, hanno aiutato nell'operazione di salvataggio. Lo yacht è stato infine rimosso dalla polizia fluviale. Il Reno è stato chiuso al traffico navale per mezz'ora di domenica durante le operazioni di recupero.

Dopo l'incidente, la barca è stata trainata in un cantiere navale vicino in Baviera per la valutazione e le riparazioni. Nonostante l'incidente, la bellezza paesaggistica del Reno, in particolare in Baviera, rimane un'attrazione popolare per i naviganti.

Leggi anche: