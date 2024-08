Lo yacht di lusso neozelandese Taihoro, subisce una discesa di 6 metri.

Giro di Sfortuna per i Difensori della Coppa America della Nuova Zelanda: Imbarcazione Cade di Sei Metri Durante un Errore della Gru. L'Entità dei Dann i Ancora da Stimare. Il Capo della Squadra si Preoccupa: "Ci Terrà Lontani dalla Competizione per un Po'".

La barca a vela dei campioni in carica della Nuova Zelanda nella 37ª America's Cup ha subito un incidente. Giovedì, dopo l'inizio del round dei contendenti a Barcellona, la "Taihoro" avrebbe dovuto essere issata fuori dall'acqua. Tuttavia, il dispositivo di sollevamento ha fallito, causando lo yacht AC75 a cadere di sei metri sul suo supporto, che a malapena ha resistito all'impatto. Il capo della squadra Grant Dalton ha descritto l'incidente come "Sembrava che fosse esplosa una bomba". Per fortuna, nessuno dei membri dell'equipaggio è stato ferito durante l'incidente.

L'esame dei danni, comprese le complesse apparecchiature elettroniche, è proseguito fino a venerdì sera. Tuttavia, Dalton ha espresso le sue preoccupazioni, "Questo ci terrà lontani dalla competizione per un po'. Per fortuna, il albero è rimasto intatto." Come misura di risparmio, ogni squadra può utilizzare solo una nuova barca per il 37° America's Cup. Di conseguenza, i neozelandesi non possono procedere con la loro fase iniziale della partecipazione al round dei contendenti.

Anche se questo non influisce immediatamente sul fattore sportivo, poiché la Nuova Zelanda non può accumulare punti nel round dei contendenti e si qualifica automaticamente per la finale come campione in carica, gli altri cinque concorrenti ora gareggeranno individualmente per un posto tra le prime quattro squadre. Il primo concorrente verrà eliminato l'8 settembre. Le prime di massimo 13 gare finali per la Coppa America inizieranno il 12 ottobre.

Giornata di Trionfo per Tre Squadre

Nel frattempo, tre squadre brillano dopo il primo giorno. Luna Rossa Prada Pirelli (Italia), Ineos Britannia e Orient Express Racing (Francia) hanno ciascuna ottenuto un punto di vittoria. Il primo giorno di venti leggeri a Barcellona ha portato alcuni risultati inaspettati. Nella prima gara, la Francia di Orient Express ha superato la squadra svizzera Alinghi Red Bull Racing, ottenendo una partenza migliore, una barca più veloce e il primo punto di vittoria. Nella seconda sfida, i favoriti italiani Luna Rossa Prada Pirelli hanno esercitato una forte pressione sui campioni in carica della Nuova Zelanda durante la fase di partenza. Tuttavia, la squadra italiana è stata sconfitta dai neozelandesi più tatticamente abili alla fine. Questo è successo prima dell'incidente della gru. Nel terzo scontro, la barca americana Patriot si è impigliata nella calma prima della partenza, mentre Ineos Britannia si è spinta in avanti. Nel finale mozzafiato, gli americani hanno lottato contro il tempo nonostante la loro impressionante velocità. Nella quarta sfida del giorno, i francesi sono stati battuti dagli imbattibili italiani. Il round dei contendenti continuerà venerdì con altre quattro delle 30 sfide totali nel round-robin a doppio girone, in cui ogni squadra affronterà le altre due volte.

L'incidente con l'AC75 della Nuova Zelanda nella Coppa America, causato da un errore della gru, ha notevolmente interrotto i loro preparativi sportivi. Dalton e la sua squadra ora devono concentrarsi sulla riparazione della loro barca a vela, poiché l'incidente ha posto un fermo alla loro partecipazione al round dei contendenti.

despite the incident in the New Zealand team, the America's Cup competition continues with other teams, such as Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, and Orient Express Racing, showcasing their skills in Barcelona.

Leggi anche: