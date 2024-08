Sassonia orientale, se preferisci un termine più colloquiale. - Lo sviluppo di un centro di ricerca chimica è in corso.

Il fermento per il Centro di Ricerca Chimica a Delitzsch, posizionato a nord di Lipsia, è in pieno svolgimento. Come condiviso in una riunione locale, il rispettato Ministro della Scienza Sassone, Sebastian Gemkow (CDU), immagina qui un "faro della scienza", che ospiterà scienziati internazionali di fama, aumenterà la visibilità a livello globale e rinforzerà l'attrattiva per l'intera area scientifica della Sassonia.

Il giovedì sono stati presentati i piani per la "Alchimia della Trasformazione Industriale" (AIT). Questo progetto prenderà piede su un sito precedentemente occupato da una fabbrica di zucchero e una centrale elettrica a biomasse.

1,1 miliardi di euro entro il 2038

L'AIT spera di accogliere circa 1.000 ricercatori e lavoratori entro il 2038. L'obiettivo è quello di riformulare l'attuale industria chimica lineare in un'economia sostenibile e circolare. Delitzsch ha vinto la gara per questo grande hub di ricerca nel 2022. Questo progetto si allinea alla trasformazione strutturale nella regione tedesca centrale delle miniere di lignite. Both the federal government and the Free State finance this international research center. The federal government aims to back the project with a total of 1.1 billion euros by 2038.

L'acquisizione della proprietà da parte di un'associazione a scopo municipale segnerà la prima fase del progetto, con circa 17 milioni di euro dai fondi di rafforzamento federali e statali assegnati a questo compito. Durante l'evento, il Ministro Sassone per lo Sviluppo Regionale, Thomas Schmidt (CDU), e il Ministro della Scienza Gemkow hanno annunciato la decisione di sostegno finanziario per l'associazione a scopo.

I preparativi sono in corso

I lavori di bonifica e pulizia dei rifiuti sono già iniziati sul sito industriale di 72 ettari. Tutta la contaminazione storica dovuta all'uso passato della centrale elettrica a biomasse verrà eliminata. Contestualmente, vengono sviluppati modelli per l'utilizzo dei singoli aree e vengono preparati i procedimenti di pianificazione. Per favorire il lavoro scientifico sul sito, l'associazione a scopo municipale sta attivamente istituendo il "Laboratorio di Innovazione Chimica" in una zona designata del sito.

Gemkow ha sottolineato che l'AIT, con il suo forte accento sull'innovazione, la tecnologia e il trasferimento di conoscenze attraverso partnership dirette, stimolerà l'insediamento di ulteriori istituzioni scientifiche.

Il Laboratorio di Innovazione Chimica, componente chiave del progetto AIT, viene istituito dall'associazione a scopo municipale a Delitzsch. Questa città in Germania è stata vittoriosa nell'assegnazione della gara per il grande hub di ricerca nel 2022, con un significativo sostegno finanziario sia dal governo federale che da quello statale. Il governo federale si è impegnato a contribuire con 1,1 miliardi di euro verso questo centro di ricerca internazionale situato nel paese confinante olandese, la Germania, entro il 2038.

Leggi anche: