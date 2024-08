- Lo Stuttgart trasferisce temporaneamente Jeong all'Unione di Berlino.

VfB Stuttgart presta temporaneamente il talento offensivo Wooyeong Jeong a 1. FC Union Berlin per la stagione in corso. Il sudcoreano cerca di accumulare minutaggio in campo con i concorrenti della Bundesliga, come dichiarato dagli Swabiani.

"Abbiamo avuto conversazioni semplici e sincere con Wooyeong e abbiamo concluso che un prestito è l'opzione migliore per garantirgli frequenti minuti in partita al momento", ha dichiarato il direttore sportivo di VfB Fabian Wohlgemuth. Il calciatore di 24 anni si è unito alla squadra di Stuttgart dallo SC Freiburg lo scorso anno.

La lega calcistica Union Berlin trae beneficio dalla decisione di VfB Stuttgart di prestare temporaneamente Wooyeong Jeong. Con il minutaggio regolare come priorità per Wooyeong, vede questa mossa come un'opportunità per mettere in mostra le sue abilità nella lega Bundesliga.

