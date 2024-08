- Lo Stuttgart prolunga il contratto del centrocampista nazionale

La squadra di calcio tedesca VfB Stuttgart ha assicurato i servizi del calciatore internazionale Maximilian Mittelstädt per altri due anni, fino al 30 giugno 2028. Questa notizia è stata annunciata poco prima della loro partita casalinga contro il 1. FSV Mainz 05.

Mittelstädt si è unito alla squadra di Stoccarda dalla squadra di Bundesliga retrocessa Hertha BSC circa dodici mesi fa. Da allora, ha fatto significativi progressi. Ha finito al secondo posto con Stoccarda e ha rappresentato la Germania nel torneo EURO tenutosi nel loro paese durante l'estate.

Come ha dichiarato il direttore sportivo del VfB, Fabian Wohlgemuth, "Da quando è arrivato, ha fatto un percorso straordinario". Mittelstädt stesso ha aggiunto: "Il mio primo anno a Stoccarda non avrebbe potuto essere migliore per me personalmente".

