Lo Stuttgart ha subito un crollo finanziario nella sua prima gara in campionato.

Julian Schuster esordisce alla grande come allenatore dell'SC Freiburg, battendo il VfB Stuttgart, secondo classificato della Bundesliga, nella partita di apertura della stagione, mentre l'RB Leipzig vince a fatica contro il VfL Bochum. Il debuttante Holstein Kiel riesce a segnare due gol ma non basta.

RB Leipzig - VfL Bochum 1:0 (0:0)

Antonio Nusa, nuova promessa dell'RB Leipzig, ha fatto un esordio strepitoso in Bundesliga, garantendo una vittoria per 1:0 (0:0) alla sua squadra contro il VfL Bochum. Il giovane ha segnato il gol vittoria con il suo primo tiro in porta, smentendo le aspettative di una facile vittoria contro l'ultima classificata della scorsa stagione.

Il VfL Bochum, sotto la guida del nuovo allenatore Peter Zeidler, ha avuto difficoltà in attacco e ha tenuto l'RB Leipzig sulle spine con una solida difesa. Dopo che il capitano dell'RB Leipzig, Willi Orban, è stato espulso per fallo professionale (84'), il Bochum ha aumentato gli sforzi per pareggiare ma non ci è riuscito.

SC Freiburg - VfB Stuttgart 3:1 (1:1)

Lo Stuttgart ha subito una deludente sconfitta all'esordio, perdendo 1:3 (1:1) contro l'SC Freiburg nel derby del Baden-Württemberg. Julian Schuster, nuovo allenatore del Freiburg, ha fatto un esordio vincente. Il Freiburg, che aveva cambiato allenatore dopo 13 anni con Christian Streich, è riuscito a ottenere la prima vittoria contro lo Stuttgart dopo due sconfitte nella stagione precedente.

Lo Stuttgart ha avuto difficoltà a trovare fluidità dopo un turnover estivo. Ermedin Demirovic, capocannoniere del Freiburg, ha segnato il vantaggio iniziale (2), ma la doppietta di Lukas Kübler (26', 61') e il gol di Ritsu Doan (54') hanno ribaltato l'inerzia a favore del Freiburg. Il Freiburg ha vinto contro i suoi rivali del sud-ovest per la prima volta dal 2019 e ha interrotto una serie di sconfitte all'esordio dal 2018.

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 1:1 (0:0)

La squadra di Bo Svensson dell'1. FC Union Berlin è riuscita a pareggiare contro il Mainz, la cui squadra era allenata dal ritorno di Svensson, con un punteggio di 1:1 (0:0). Il vantaggio del Mainz grazie al calcio di punizione di Nadiem Amiri (53') è stato superato dal gol di Laszlo Benes (75'). Entrambe le squadre sono riuscite a evitare una partenza negativa, avendo entrambe ottenuto la salvezza alla fine della stagione precedente.

La serie di risultati utili del Mainz in casa è arrivata a nove partite consecutive in Bundesliga, ma la squadra è ancora imbattuta contro l'Union Berlin dal loro ritorno nella massima serie nel 2019.

FC Augsburg - Werder Bremen 2:2 (2:1)

La prima partita in casa dell'Augsburg si è conclusa con un pareggio contro il Werder Bremen, lasciando la squadra deluse nonostante la riorganizzazione sotto il nuovo allenatore Jess Thorup. L'Augsburg non è riuscita a vincere la sua 14ª partita inaugurale in casa. Il caldo afoso ha reso la partita difficile, ma la squadra non è riuscita a prevalere.

Da segnalare per l'Augsburg i due nuovi acquisti. Nediljko Labrovic, il nuovo portiere, è sembrato sfortunato nel concedere il gol d'apertura del Bremen di Felix Agu (12'), ma ha poi effettuato una serie di parate impressionanti. Samuel Essende, acquistato dal FC Vizela, ha ribaltato la partita con un gol spettacolare (35'). Nonostante gli sforzi del Bremen, un gol di Justin Njinmah (58') ha garantito il pareggio.

TSG 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel 3:2 (2:0)

L'esordio del Holstein Kiel nella massima serie non è andato come previsto, con una sconfitta per 2:3 (0:2) contro la TSG Hoffenheim in crisi. Andrej Kramaric, bomber prolifico dell'Hoffenheim, ha segnato una tripletta con rigori,

Leggi anche: