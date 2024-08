- Lo Stuttgart ha assunto il difensore Al-Dhakil per la sua squadra.

VfB Stuttgart, come anticipato, ha acquisito le prestazioni del difensore Ameen Al-Dhakil. Il internazionale belga arriva dal retrocesso club della Premier League FC Burnley, secondo l'annuncio della Bundesliga di Stoccarda. Il 22enne ha firmato un contratto che scade il 30 giugno 2028. "Ameen ha eccezionali qualità per diventare un pilastro della nostra difesa", ha commentato il direttore sportivo di Stoccarda, Fabian Wohlgemuth. " despite his young age, Ameen ha già accumulato una notevole esperienza e ha ancora margini di crescita".

L'allenatore di Stoccarda, Sebastian Hoeneß, aveva già ammesso che la ricerca di un nuovo difensore era sotto pressione. Il capitano uscente Waldemar Anton aveva lasciato il club per trasferirsi al Borussia Dortmund durante l'estate. Inoltre, diversi difensori titolari di Stoccarda sono attualmente infortunati.

Al-Dhakil è ora il rinforzo desiderato per la squadra. Il difensore ha giocato 13 partite nella Premier League lo scorso anno e ha segnato un gol. Un problema muscolare lo ha costretto a fermarsi durante la seconda parte della stagione.

