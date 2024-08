- Lo studioso Winkler dà consigli cauti riguardo alle strategie di politica estera della Germania sotto BSW.

Storico Heinrich August Winkler esprime preoccupazione per l'aumento dell'influenza dell'AfD e dell'Alleanza per la Germania (AfD) di Sahra Wagenknecht sulla politica estera tedesca. Egli esorta i politici della CDU e della SPD a stare alla larga dalla "trappola di Wagenknecht" durante i negoziati di coalizione a livello statale. Secondo Winkler, sia l'AfD che l'Alleanza per la Germania sono partiti fondamentalmente anti-occidentali che mettono in discussione l'allineamento occidentale della Repubblica Federale, un aspetto cruciale della diplomazia tedesca. Se dati l'opportunità, Winkler suggerisce che la loro politica estera si inclinerebbe verso il blocco orientale invece che verso l'Occidente.

Winkler consiglia ai partiti pro-occidentali e a sostegno dello stato di contrastare attivamente la retorica anti-occidentale dell'AfD e dell'Alleanza per la Germania e di smascherare la loro propaganda per la pace per quello che rappresenta veramente: il sostegno al conflitto di Putin contro l'Ucraina. Anche se le coalizioni con l'AfD sono fuori questione, la cooperazione con l'Alleanza per la Germania potrebbe essere possibile, ma è un'illusione credere che una coalizione a livello statale con l'Alleanza per la Germania non influenzerebbe la politica federale.

"Evitare la trappola di Wagenknecht"

Winkler ha spiegato che l'obiettivo principale di Wagenknecht è una "politica estera tedesca radicalmente contrastante, ovvero anti-occidentale e pro-russa". Gli ufficiali o i candidati per i ministeri della Germania orientale, indipendentemente dalla loro appartenenza alla CDU o alla SPD, non dovrebbero sottovalutare questo obiettivo. "Devono evitare la trappola di Wagenknecht. Dopotutto, condividono anche la responsabilità politica federale", ha avvertito Winkler.

Il segretario generale della CDU, Carsten Linnemann, parlando dell'Alleanza per la Germania e di Wagenknecht, ha dichiarato in un'intervista all'RND: "La nostra posizione sull'Ucraina è inamovibile e non tollereremo alcuna restrizione". La decisione sui missili a medio raggio, ha sottolineato, verrà presa a Berlino, non a Erfurt, alla luce del rifiuto dell'Alleanza per la Germania di accettare i nuovi missili USA

Leggi anche: