Lo studio "Threat Matrix" rivela che i giocatori di calcio e di basket "subiscono terribili abusi online".

Da alcuni anni, le società di social media stanno implementando nuovi protocolli di salvaguardia nel tentativo di prevenire gli abusi online delle star dello sport.

Ma questo rapporto - condotto congiuntamente da FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori, e da NBPA e WNBPA, i sindacati che rappresentano i giocatori di NBA e WNBA - suggerisce che queste organizzazioni hanno ancora molto lavoro da fare.

Lo studio ha riguardato il periodo compreso tra maggio e settembre 2021 e ha seguito le menzioni di circa 80 calciatori che giocano in Europa e in Sud America e di 80 giocatori di basket dell'NBA e della WNBA, per un totale di 200 milioni di follower.

Il rapporto ha rivelato che i giocatori ricevono centinaia di commenti "abusivi", tra cui post razzisti e "linguaggio minaccioso o violento".

"I giocatori di tutti gli sport condividono profili di rischio simili e subiscono terribili abusi online sul posto di lavoro che hanno un impatto sul benessere mentale, sullo stile di vita e sulle prestazioni", ha riportato lo studio come uno dei suoi risultati.

Utilizzando una tecnologia chiamata "Threat Matrix", la società di scienza dei dati Signify Group è stata in grado di tracciare più di 7,3 milioni di tweet diretti a calciatori e giocatori di basket utilizzando la funzione "@".

Inizialmente utilizzata per cercare minacce di morte e comportamenti pericolosi, la "Matrice delle minacce" ha ampliato la sua libreria negli ultimi 18 mesi per includere "centinaia di termini discriminatori e abusivi che comprendono razzismo, omofobia e misoginia", oltre alle emoji.

Tutti i tweet segnalati dalla tecnologia come offensivi, minacciosi o abusivi vengono poi esaminati singolarmente dagli analisti per garantire che non ci siano errori.

In totale, la FIFPro afferma che lo studio ha individuato 1.558 messaggi offensivi inviati da 1.455 diversi account nei campionati di calcio, NBA e WNBA.

La ripartizione prevede che 648 tweet offensivi siano stati indirizzati a giocatori dell'NBA, 427 a calciatori e 398 a stelle della WNBA.

Gli abusi sessisti e omofobi sono stati le principali categorie di abusi mirati rivolti alle giocatrici della WNBA. Quattro casi su cinque di abusi mirati nella WNBA includevano messaggi sessualmente espliciti o molesti, mentre il sessismo e l'omofobia rappresentavano la maggior parte (90%) degli abusi mirati rilevati nel calcio femminile.

Risultati esecutivi del rapporto

1. Il benessere dei giocatori è a rischio: I giocatori di tutti gli sport condividono profili di rischio simili e subiscono terribili abusi online sul posto di lavoro che hanno un impatto sul benessere mentale, sullo stile di vita e sulle prestazioni.2. Gli stessi modelli di abuso: L'abuso online segue tattiche e categorizzazioni simili di abuso dei social media in tutti i settori sportivi e in tutte le giurisdizioni.3. Un problema di sicurezza sul lavoro: I giocatori sono spesso presi di mira dai follower degli account delle loro squadre, dagli sponsor, dagli organizzatori delle competizioni e dai media.4. Un attacco alle personalità e alla loro identità: L'abuso online crea un ambiente che attacca i caratteri e le personalità dei giocatori e li costringe a nascondersi e a ritirarsi da ciò che sono e vogliono essere.5. La solidarietà e il sostegno a cause progressiste scatenano l'abuso: I giocatori che esprimono solidarietà per questioni sociali ricevono quasi sempre un fiume di abusi (ad esempio, l'omofobia).6. Spesso mancano misure di sicurezza per i giocatori: Sebbene i giocatori possano essere protetti dagli abusi online, spesso le misure di sicurezza specifiche non sono sufficientemente implementate.7. Mancanza di moderazione e regolamentazione: Una netta maggioranza dei contenuti rilevati rimane online e visibile al pubblico (87%) ed evidenzia una mancanza di regolamentazione e supervisione.

Non è un luogo sicuro

Gli abusi sui social media non sono un problema esclusivo di Twitter. Tuttavia, Twitter consente l'accesso pubblico alla sua programmazione, mentre questo tipo di studio non sarebbe stato possibile su Instagram e Facebook.

"I social media mancano di salvaguardie valide e valide che proteggano gli atleti e, nonostante la recente formulazione di nuove proposte di regolamentazione nel Regno Unito, nell'UE e negli Stati Uniti, non c'è nulla che indichi che le salvaguardie necessarie saranno messe in atto", scrive nello studio il dottor William D. Parham, direttore del programma di salute mentale e benessere della NBPA.

Parham afferma che le conseguenze "indubbiamente innescate dall'abuso dei social media" includono la dipendenza dai social media, l'ansia, la depressione, la tristezza, le insidie associate ai confronti sociali, la gelosia, il senso di inadeguatezza, il ritiro e l'isolamento sociale, il suicidio e i disturbi del sonno.

"Se considerati all'interno di contesti come la razza, l'etnia, il genere, l'identità sessuale, la notorietà o lo status di 'celebrità', gli atleti possono sentirsi poco inclini ad ammettere di essere stati colpiti dall'abuso dei social media", aggiunge Parham.

"In alternativa, possono scegliere di comportarsi come se tutto andasse bene. Queste strategie di autoprotezione, che prevedono il 'camuffamento' e la copertura, possono esporre gli atleti a un rischio maggiore di cadere nelle maglie dell'assistenza e della sensibilità e di non ricevere il sostegno e i saggi consigli che potrebbero aiutarli a gestire meglio le loro reazioni all'abuso dei social media".

"Ci impegniamo a combattere gli abusi motivati dall'odio, dal pregiudizio o dall'intolleranza e, come indicato nella nostra Hateful Conduct Policy, non tolleriamo l'abuso o la molestia di persone sulla base della razza, dell'etnia, del genere, dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale", ha dichiarato un portavoce di Twitter alla CNN in un comunicato.

"Oggi, oltre il 50% dei contenuti violenti viene rilevato dai nostri sistemi automatici, riducendo ulteriormente l'onere per gli individui di segnalare gli abusi. Anche se di recente abbiamo fatto passi da gigante nel dare alle persone un maggiore controllo per gestire la loro sicurezza, sappiamo che c'è ancora del lavoro da fare".

Secondo Twitter, non avendo ricevuto i dati degli account e dei tweet inclusi nel rapporto, non è in grado di commentarli nello specifico, anche se accoglie con favore le recensioni di terze parti per contribuire a migliorare l'esperienza degli utenti sulla sua piattaforma.

L'anno scorso, parlando alla CNN, Thierry Henry ha detto che i social media "non sono un posto sicuro e non sono un ambiente sicuro", dopo che l'ex calciatore francese aveva annunciato che avrebbe chiuso i suoi account finché le aziende di social media non avessero fatto di più per fermare gli abusi online.

Descrivendo il tributo psicologico che gli abusi hanno sui giocatori, l'attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ha dichiarato alla CNN che gli attacchi ricevuti in seguito all'uscita della Francia da Euro 2020 lo hanno "ferito" e sono stati "difficili" da sopportare.

'Sminuire il comportamento'

Oltre a Twitter, la FIFPro afferma che lo studio ha monitorato anche i momenti di tensione su Instagram e Facebook durante quel periodo.

I tre sindacati dei calciatori affermano che solo un'azione industriale congiunta da parte di società di social media, club, organizzatori di tornei, legislatori e forze dell'ordine può contrastare efficacemente il continuo abuso online delle loro atlete star.

In un'intervista alla CNN pubblicata martedì, il centrocampista dell'Inghilterra e del Borussia Dortmund Jude Bellingham ha messo in dubbio che alle autorità calcistiche "importi" davvero degli abusi razzisti rivolti ai calciatori di colore.

"Forse siamo soli e forse non sono interessati, forse non gli importa", ha detto. "E forse sta a me e a noi lavorare in modo indipendente per diffondere il nostro messaggio".

Tra i risultati principali dello studio, i sindacati affermano che c'è una chiara mancanza di moderazione e regolamentazione; al momento della pubblicazione, la FIFPro afferma che l'87% degli abusi rilevati rimane online e visibile al pubblico.

"C'è una tendenza generale nella sfera pubblica a minimizzare comportamenti che non sarebbero tollerati negli stadi o in altri luoghi fisici, anche se la testimonianza dei giocatori conferma come l'accesso intimo alla loro persona online possa danneggiare la loro salute mentale e il loro benessere", si legge nello studio.

