Lo studio rileva che l'uso quotidiano di marijuana è associato ad un aumento del rischio di tumori mortali alla testa e al collo

La nostra ricerca dimostra che le persone che utilizzano la cannabis, in particolare coloro che hanno un disturbo da uso di cannabis, sono significativamente più a rischio di sviluppare tumori della testa e del collo rispetto a coloro che non la usano", ha dichiarato il dott. Niels Kokot, autore senior dello studio e professore di otorinolaringoiatria e chirurgia della testa e del collo clinica alla Keck School of Medicine della University of Southern California a Los Angeles.

Il disturbo da uso di cannabis viene diagnosticato quando una persona presenta due o più sintomi come il desiderio di marijuana, tolleranza ai suoi effetti, uso di quantità maggiori di quelle intenzionate, uso di marijuana anche se causa problemi nella vita, uso in situazioni ad alto rischio, sintomi di astinenza e incapacità di smettere, secondo i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti.

"Mentre il nostro studio non ha distinto tra i metodi di consumo di cannabis, la cannabis viene consumata più comunemente attraverso il fumo", ha detto Kokot via email. "L'associazione che abbiamo trovato probabilmente si riferisce principalmente alla cannabis fumata".

Il 69% delle persone con una diagnosi di cancro orale o faringeo sopravvivrà per cinque anni o più dopo la diagnosi, secondo il National Cancer Institute. Se il cancro si diffonde, tuttavia, questo tasso scende al 14%. Circa il 61% delle persone diagnosticate con cancro della laringe sarà viva cinque anni dopo - un tasso che scende al 16% se il cancro si diffonde.

Lo studio ha utilizzato i dati delle assicurazioni per esaminare l'associazione del disturbo da uso di cannabis con i tumori della testa e del collo, ha dichiarato il dott. Joseph Califano, titolare della cattedra Iris e Matthew Strauss del cancelliere di chirurgia della testa e del collo alla University of California, San Diego. Non ha partecipato allo studio.

"I ricercatori hanno utilizzato un enorme dataset, che è veramente straordinario, e c'è un'enorme potenza nell'osservare numeri così grandi quando di solito vediamo solo studi piccoli", ha detto Califano, che è anche direttore del UC San Diego's Hanna and Mark Gleiberman Head and Neck Cancer Center.

"In media, le persone con disturbo da uso di cannabis fumano circa un joint al giorno e lo fanno per almeno un paio d'anni, se non di più", ha detto Califano, che ha co-firmato un editoriale pubblicato giovedì su JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery in congiunzione con lo studio nuovo.

Tuttavia, ha aggiunto, lo studio non trova un'associazione tra "l'uso occasionale ricreativo di marijuana e il cancro della testa e del collo".

Cause dei tumori della testa e del collo

Negli Stati Uniti, i tumori della testa e del collo rappresentano il 4% di tutti i tumori, con più di 71.000 nuovi casi e più di 16.000 decessi attesi nel 2024, secondo la National Foundation for Cancer Research.

L'uso di tabacco, che include il fumo di sigarette, sigari, pipe e tabacco da masticare, e l'uso di alcol sono le due cause più comuni di tumori della testa e del collo, secondo gli esperti. Altri fattori di rischio includono l'igiene orale scarsa, la malattia da reflusso gastroesofageo, o GERD, un sistema immunitario indebolito e una dieta povera di frutta e verdura. I fattori di rischio professionali includono l'esposizione all'amianto e alla polvere di legno.

Un numero crescente di tumori della testa e del collo è dovuto all'infezione con il virus del papilloma umano o HPV, o il virus di Epstein-Barr, o EBV, che sono virus a DNA che influenzano i geni, rendendoli suscettibili alle malignità.

Il virus di Epstein-Barr è legato alla mononucleosi infettiva, anche chiamata "malattia del bacio", nonché a diversi tipi di cancro. Gli scienziati stimano che il 90% della popolazione mondiale è infetta con l'EBV. Un vaccino è disponibile per l'HPV, che è legato a un alto rischio di sviluppare il cancro cervicale e alcuni linfomi non Hodgkin.

È possibile essere infettati da entrambi i virus contemporaneamente, e questa combinazione è responsabile del 38% di tutti i tumori associati ai virus, secondo la ricerca.

Come la cannabis potrebbe causare il cancro

Lo studio, pubblicato giovedì su JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, ha analizzato un database di 4 milioni di record elettronici e ha trovato più di 116.000 diagnosi di disturbo da uso di cannabis tra le persone con tumori della testa e del collo. Questi uomini e donne, la cui età media era di 46 anni, sono stati quindi abbinati a persone che avevano anche tumori della testa e del collo ma non erano state diagnosticate con disturbi da uso di cannabis.

L'analisi ha mostrato che le persone con disturbi da uso di cannabis erano circa 2,5 volte più a rischio di sviluppare un cancro orale; quasi cinque volte più a rischio di sviluppare il cancro orofaringeo, che è il cancro della morbida

Tetrahydrocannabinolo, o THC, è la sostanza che provoca l'euforia, mentre il cannabidiolo, o CBD, è stato dimostrato avere usi medicinali per le crisi convulsive e l'epilessia infantili.

“Una parte della ricerca che abbiamo già pubblicato mostra che il THC o i composti simili al THC possono certamente accelerare la crescita dei tumori”, ha detto Califano. “Abbiamo anche alcuni dati che mostrano che i cannabinoidi migliorano la crescita dei tumori del cavo orale correlati all'HPV.”

Con l'aumento dell'uso della marijuana, c'è preoccupazione che le diagnosi di tumori alla testa e al collo possano aumentare nei prossimi anni, ha detto Kokot.

“In particolare, man mano che (la marijuana) diventa sempre più legalizzata e socialmente accettata, potremmo assistere a un aumento corrispondente dei casi di tumori alla testa e al collo se l'associazione verrà confermata”, ha detto.

“Questo sottolinea l'importanza di informare le persone sui potenziali rischi e di condurre ulteriori ricerche per capire gli effetti a lungo termine dell'uso di cannabis sullo sviluppo del cancro”.

Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti definisce il disturbo da uso di cannabis come una condizione caratterizzata da sintomi come il desiderio di marijuana, tolleranza e il suo uso nonostante i problemi della vita. Questo disturbo aumenta il rischio di sviluppare problemi di salute, in particolare alla testa e al collo.

Date l'aumento dell'uso della marijuana, c'è preoccupazione che le diagnosi di tumori alla testa e al collo possano aumentare in futuro, poiché queste condizioni sono significativamente correlate all'uso di cannabis, secondo il dottor Niels Kokot.

Leggi anche: