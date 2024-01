Lo studente di scambio scomparso viene ritrovato freddo e spaventato dopo quello che la polizia definisce un "cyber-rapimento

Il Dipartimento di Polizia di Riverdale ha dichiarato che Kai Zhuang, 17 anni, è stato denunciato come scomparso giovedì dalla sua scuola superiore. I suoi genitori, in Cina, avevano contattato la scuola dopo aver ricevuto una foto di riscatto del figlio e avevano inviato 80.000 dollari su conti bancari in Cina "a causa delle continue minacce dei rapitori", secondo un comunicato stampa diramato domenica.

La polizia lo ha trovato domenica "vivo ma molto infreddolito e spaventato" in un campeggio improvvisato sulle montagne vicino a Brigham City, utilizzando i tabulati bancari e telefonici di Zhuang, si legge nel comunicato. La polizia ha detto che si trovava lì su indicazione dei suoi cyber-kidnappers per isolarsi.

Zhuang si è sentito sollevato nel vedere la polizia, secondo il comunicato, e "non aveva alcuna fonte di calore all'interno della tenda, solo una coperta termica, un sacco a pelo, cibo e acqua limitati e diversi telefoni che si presume siano stati usati per portare a termine il cyber-rapimento".

I vigili del fuoco di Brigham City hanno controllato che Zhuang non avesse problemi di freddo. È stato scagionato da problemi medici importanti e gli è stato dato un cheeseburger, che ha richiesto.

Zhuang ha anche chiesto di parlare con la sua famiglia per assicurarsi che fosse al sicuro, e la polizia lo ha aiutato a farlo, secondo il comunicato.

Più di una settimana prima della denuncia di scomparsa, gli agenti di polizia di Provo avevano fermato Zhuang il 20 dicembre mentre stava cercando di accamparsi, secondo il comunicato. Preoccupati per la sua incolumità, hanno fatto in modo che venisse riportato a Riverdale e hanno contattato la famiglia che lo ospitava.

La polizia di Riverdale ha dichiarato domenica che Zhuang era già stato "manipolato e controllato dai cyber-rapitori", ma non lo aveva detto a nessuno.

Giovedì la polizia si è recata a casa sua e la famiglia ospitante ha dichiarato di non essere a conoscenza della scomparsa di Zhuang, si legge nel comunicato. Hanno detto alla polizia che era a casa la sera prima e che l'hanno sentito la mattina presto. La polizia ha detto che non ci sono prove che sia stato portato via con la forza dalla casa.

La polizia di Riverdale ha collaborato con l'FBI, l'ambasciata statunitense in Cina e funzionari cinesi per trovare Zhuang.

La polizia ha detto che l'FBI ha riferito che altri studenti stranieri in scambio, in particolare cinesi, sono stati presi di mira in simili truffe di "cyber-rapimento" negli Stati Uniti. Gli autori minacciano gli studenti, ordinano loro di isolarsi, li monitorano attraverso videochiamate e chiedono un riscatto alle loro famiglie.

L'FBI ha rinviato le domande alla polizia di Riverdale.

Kaylene Chassie della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com