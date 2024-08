- Lo strumento di ascolto dei podcast e' riapparso.

Delitti nel lussuoso grattacielo "Aconia" sulla Upper West Side di New York non sembrano mai finire: "Only Murders in the Building" è tornato con la quarta stagione. Questa miscela di umorismo e crime series è un successo tra gli abbonati ai servizi di streaming (disponibile in Germania su Disney+), e continua ad attrarre molte star di primo piano.

Nella stagione precedente, Meryl Streep e Paul Rudd si sono uniti al cast, e con la nuova stagione (dal 27 agosto), potrete aspettarvi di vedere Eva Longoria ("Desperate Housewives"), Zach Galifianakis ("The Hangover"), e Eugene Levy ("Schitt’s Creek"). I tre attori interpreteranno se stessi: come attori, assumeranno i ruoli dei tre ospiti in un adattamento hollywoodiano del podcast che è fondamentale per la trama.

Chi ha sparato alla stuntwoman?

Per tutti voi detective in poltrona, ecco un ripasso: "Only Murders in the Building" ruota intorno all'ex detective televisivo Charles Haden-Savage (Steve Martin), al perpetuamente sfortunato regista di Broadway Oliver Putnam (Martin Short), e all'aspirante artista Mabel Mora (Selena Gomez). Condividono lo stesso lussuoso edificio di New York e credono che un altro residente sia stato ucciso. Decidono di lanciare un podcast true crime per trovare il vero colpevole, ma presto diventano i bersagli essi stessi.

La serie è piena di sorprese, colpi di scena e battute affilate. La combinazione affascinante di trama criminale e satire dello spettacolo ha sempre beneficiato di attori altamente talentuosi che si piacevano genuinely.

La terza stagione si è conclusa con una fatalità. Questa volta, Sazz (Jane Lynch, "Glee") è stata uccisa, che ha servito come stunt double di Charles nella serie crime accogliente in cui ha recitato. Nell'episodio finale, gli spettatori hanno assistito alla sua morte per arma da fuoco e al suo tentativo di scrivere qualcosa sul pavimento con il suo sangue. Non è chiaro se stesse cercando di inviare un messaggio o se i killer stessero effettivamente prendendo di mira Charles ma hanno invece preso Sazz.

Nel corso di dieci episodi settimanali, verranno esplorate le risposte a queste domande. Inoltre, la serie si sposterà dalla East Coast a Los Angeles, mentre Charles, Oliver e Mabel assistono alla ripresa della loro podcast adaptation.

"Only Murders in the Building" ha costantemente utilizzato tali dispositivi di film-dentro-un-film, e questa stagione non fa eccezione. Tuttavia, il successo della quarta stagione è anche dovuto al fatto che la ricetta di base è rimasta in gran parte intatta: l'umorismo è tagliente, scattante e pieno di riferimenti. Ad esempio, quando Putnam incontra per la prima volta Galifianakis, che interpreterà lui nella podcast adaptation, esclama: "Sei il ragazzo di 'Home Alone'? Cosa ti è successo?"

È altamente probabile che con la nuova stagione, non solo i personaggi dello show vedranno aumentare la loro fama a Hollywood, ma "Only Murders" continuerà a prosperare nella vita reale. La serie è stata lodata dalla critica per anni e ha già vinto quattro Emmy Awards. È in nomination per 21 premi alla prossima cerimonia del 15 settembre.

Leggi anche: