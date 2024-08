Lo streaming RTL è in crescita - i ricavi pubblicitari sono in aumento

Il gruppo RTL cresce. I ricavi aumentano nei primi sei mesi. Il numero di utenti del servizio di streaming RTL+ aumenta significativamente. Operativamente, i risultati sono leggermente inferiori a causa dei costi per il Campionato Europeo di Calcio. Tuttavia, la società del MDAX conferma i suoi obiettivi annuali.

Il gruppo mediatico RTL ha beneficiato di ricavi pubblicitari in aumento nella prima metà dell'anno e ha aumentato le sue vendite. Ha ricevuto un boost dai ricavi in streaming più elevati. La società controllata di Bertelsmann ha confermato le sue previsioni per l'intero anno. Gli utili del gruppo sono aumentati del 1,8% a circa 2,9 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, come annunciato da RTL Group. La crescita organica è stata del 1,8%. I ricavi pubblicitari televisivi sono aumentati del 4,7% a 1,1 miliardi di euro.

Tuttavia, il profitto operativo (EBITA) è sceso da 181 milioni a 172 milioni di euro. Ciò è stato dovuto alle spese per le trasmissioni televisive, in particolare i giochi del Campionato Europeo di Calcio. Grazie alla trasmissione esclusiva di dodici partite dell'UEM, RTL è stato l'unico broadcaster privato tedesco a aumentare la sua quota di mercato.

Il risultato operativo include anche le perdite di avviamento di 84 milioni di euro per l'attività di streaming (RTL+ in Germania, M6+ in Francia). Tuttavia, l'azienda è sulla buona strada: RTL+ ha aumentato il numero di abbonati di un quarto a circa 5,6 milioni in un anno. "Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine per lo streaming e rendere il nostro business dello streaming redditizio entro il 2026", ha dichiarato il CEO di RTL e Bertelsmann, Thomas Rabe.

Il reddito netto è aumentato significativamente del 312% a 173 milioni di euro. Ciò è stato dovuto all'eliminazione dei costi di ristrutturazione per l'attività delle riviste (Gruner + Jahr) e all'aumento del valore delle azioni della società di tecnologia pubblicitaria americana Magnite, che RTL ha ricevuto quando ha venduto la propria filiale AdTech agli americani. I ricavi e i profitti della divisione RTL Nederland in vendita non sono più inclusi nei dati di gruppo ajustati.

2026 operativamente un miliardo di euro

"Dal punto di vista finanziario, il primo semestre dell'anno ha soddisfatto le nostre aspettative e confermiamo le nostre previsioni per l'intero anno", ha dichiarato Rabe. L'EBITA ajustato è previsto tra 700 e 800 (782) milioni di euro, in aumento rispetto ai 782 milioni di euro dell'anno precedente. Il fatturato è previsto in aumento a 6,6 miliardi di euro.

In due anni, l'azienda si prefigge di raggiungere il miliardo di euro di profitto operativo. Potrebbe immaginare che l'EBITA ajustato potrebbe raggiungere circa un miliardo di euro, ha dichiarato Rabe.

Inoltre, l'azienda ha specificato i suoi obiettivi per l'attività di produzione Fremantle: la divisione dovrebbe raggiungere il suo obiettivo di vendite di tre miliardi di euro nel 2026, un anno dopo la data prevista in precedenza. La

