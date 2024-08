Lo Stato sta salvando Meyer Werft?

Meyer Werft si trova in una grave crisi finanziaria. Secondo un rapporto, il governo federale e il Land della Bassa Sassonia stanno valutando un quasi completo takeover del costruttore di navi. Tuttavia, il Ministero dell'Economia non ha ancora preso una decisione in merito.

Nella lotta per un piano di salvataggio per la finanziariamente traballante Meyer Werft, non è ancora emersa alcuna soluzione. Nonostante ci siano voci che lo stato prenderà una quota nel cantiere, un portavoce del Ministero dell'Economia di Hannover ha dichiarato: "Non ci sono nuovi sviluppi concreti". Non è ancora stato deciso se lo stato parteciperà e, in tal caso, in che modo. "Tutto ciò che facciamo, lo facciamo di concerto con il governo federale."

Secondo un rapporto dei media, si sta discutendo di un takeover di circa il 90% delle azioni da parte dello stato entro il 2028 - metà da parte del governo federale e metà dallo stato, che dovrebbero ciascuno pagare 200 milioni di euro per questo. Inoltre, il governo federale e quello statale fornirebbero garanzie per prestiti per 2,8 miliardi di euro. Sono ancora possibili piccole modifiche alle percentuali - ma che lo stato assumerà chiaramente la maggioranza è considerato cosa fatta.

La Meyer Werft, famosa per le sue navi da crociera, si trova nella più grave crisi della sua storia di oltre 200 anni. Per finanziare la costruzione di nuove navi, deve raccogliere più di 2,7 miliardi di euro entro la fine del 2027. Sono in corso trattative con le banche, nonché con il governo federale e il Land della Bassa Sassonia per un salvataggio. Secondo l'esperto di ristrutturazioni Ralf Schmitz, l'azienda ha bisogno di denaro fresco entro il 15 settembre.

Ordine importante da Disney

Le difficoltà finanziarie sono dovute al fatto che alcuni contratti per le navi da crociera sono stati stipulati prima della pandemia di Corona e non prevedono un adeguamento ai prezzi dell'energia e delle materie prime, che sono subsequently aumentati in modo drastico. Inoltre, nell'industria, l'80% del prezzo di costruzione viene solitamente pagato solo al momento della consegna della nave.

Solo pochi giorni fa, il cantiere ha ottenuto un nuovo importante ordine: entro il 2031, dovrà costruire quattro navi da crociera per Disney Cruise Line. Secondo le informazioni dell'azienda, si tratta del più grande ordine nella storia della Meyer Werft. Tuttavia, il cantiere di Papenburg non ha reso noto l'ammontare dell'ordine.

Nonostante l'importante ordine da parte di Disney Cruise Line, i problemi finanziari alla Meyer Werft persistono. Il Ministero dell'Economia di Hannover non ha ancora preso una decisione sulla possibile partecipazione dello stato al cantiere, con voci che suggeriscono un possibile takeover del 90% da parte dello stato entro il 2028.

Leggi anche: