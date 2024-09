- "Lo stato di stabilità del ponte era incerto"

Il ponte Carlo, un importante percorso nel centro di Dresda, è uno dei quattro passaggi sull'Elba, utilizzato quotidianamente da pendolari, tram, ciclisti e pedoni. Purtroppo, durante la notte, una porzione dell'infrastruttura ha ceduto, evitando per un soffio un potenziale disastro.

Per fortuna, al momento non sono stati segnalati feriti o vittime a causa di questo incidente. Le indagini preliminari delle autorità suggeriscono un evento accidentale, senza alcuna influenza esterna apparente.

Solo 18 minuti prima del crollo parziale, l'ultimo tram ha attraversato il ponte Carlo, secondo i registri dei trasporti pubblici di Dresda. Pertanto, i passeggeri e i veicoli sono stati risparmiati dal pericolo. Le linee di tram 3 e 7 utilizzano regolarmente questo ponte, anche durante la notte.

Il ponte e le strade circostanti sono stati chiusi temporaneamente. Il percorso pedonale, le corsie ciclabili e le rotaie del tram sono stati tutti interessati, secondo i resoconti del centro di gestione delle crisi. La sezione crollata si estende per circa 100 metri. Una crepa di un metro è stata scoperta all'estremità del ponte sul lato della città vecchia.

Le prime valutazioni indicano che il ponte Carlo a Dresda era in uno stato di degrado. La causa del crollo parziale del ponte rimane incerta, ma gli ingegneri sospettano la corrosione. "Durante l'era della RDT, c'è stato un notevole ingresso di cloruri qui", ha dichiarato Holger Kalbe, capo del dipartimento di ponti e strutture di ingegneria del consiglio comunale di Dresda. "I cloruri potrebbero aver infiltrato massicciamente in questo punto, causando la corrosione delle armature all'interno del ponte".

Il ponte Carlo è composto da tre campate in cemento. Dopo i restauri estesi nel marzo 2024, altre parti del ponte hanno ripreso il traffico. Il restauro della campata centrale si è concluso alla fine di giugno 2024 con l'installazione del parapetto, a un costo di circa 4,1 milioni di euro. Nel 2021 è stato completato il restauro della terza campata orientale.

Il restauro programmato per la sezione crollata era previsto per l'anno successivo. "Lo stato della campata C era così pessimo che ha portato al crollo, una situazione che non avevamo previsto", ha dichiarato Holger Kalbe, capo della costruzione dei ponti. "Non è possibile esaminare le strutture interne di tale infrastruttura". Ora, la priorità è verificare la sicurezza delle due campate rimanenti. Un'analisi verrà condotta a tale scopo.

Nel frattempo, il dipartimento dei vigili del fuoco emette un avviso di imminente crollo. "Ci aspettiamo che ulteriori sezioni del ponte cadano", ha spiegato un portavoce sul posto. Hanno invitato il pubblico a stare lontano dal ponte a causa dei pericoli per la vita. Un team di droni è stato派遣 per valutare l'entità dei danni.

L'ora di punta del mattino sarà probabilmente notevolmente interrotta, con i tram e i veicoli che verranno deviati. Il canale federale, il sentiero ciclistico dell'Elba e la terrazza lungo il fiume sono attualmente chiusi, secondo l'annuncio della polizia.

Due tubi di riscaldamento distrettuale sono stati anch'essi interessati dal crollo del ponte. All'estremità del ponte, i getti d'acqua calda stanno sommergendo parti della terrazza lungo il fiume. L'intera fornitura d'acqua calda della città è interrotta, secondo il portavoce dei vigili del fuoco in un video sui social media. Si prevede che questi problemi persisteranno per tutto il mercoledì.

Il ponte Carlo esistente, intitolato alla moglie del re di Sassonia, Alberto, Carola di Wasa-Holstein-Gottorp, è stato completato nel 1971. È largo 30 metri e ospita la strada federale a quattro corsie 170 e le rotaie del tram separate, con una colonna che lo sostiene nel fiume.

