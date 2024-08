- Lo stato di sicurezza della base della NATO in Renania settentrionale-Vestfalia viene ridotto ancora una volta.

Livello di Allerta Abbassato alla Base Aerea NATO di Geilenkirchen Vicino ad Aquisgrana: Dopo l'aumento del livello di sicurezza al secondo livello più alto nella notte di giovedì a causa di una potenziale minaccia, il livello è stato ora ridotto nuovamente. Lo ha comunicato un portavoce della base all'agenzia stampa tedesca. Di conseguenza, le procedure di sicurezza dell'aeroporto sono ora tornate al livello precedente all'inizio del conflitto ucraino.

Non sono stati forniti dettagli sulla minaccia. In precedenza, si era ipotizzato che ci fossero indizi di intelligence su un pericolo.

Per precauzione, il maggior numero possibile di membri del personale è stato inviato a casa. Tuttavia, il traffico aereo è rimasto regolare.

Il secondo livello di sicurezza più alto, Charlie, che è stato temporaneamente attivato, indica nella terminologia NATO che si è verificato un incidente o ci sono prove che suggeriscono un'imminente azione terroristica contro l'alleanza. Gli aerei AWACS sono situati a Geilenkirchen e sono responsabili della scansione dello spazio aereo per identificare eventuali pericoli il prima possibile. Circa una settimana fa, c'erano preoccupazioni per il sabotaggio in diversi siti militari tedeschi, ma in seguito è stato dato il via libera.

La riduzione del livello di sicurezza alla Base Aerea NATO di Geilenkirchen non sta influenzando le operazioni degli aerei dell'Unione Europea nella zona. Despite the downgraded alert, the presence of AWACS aircraft from the European Union at Geilenkirchen remains crucial for identifying potential threats in the airspace.

Leggi anche: