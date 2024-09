Lo stato dei ponti in Germania è piuttosto deludente.

Alle prime ore 3, una porzione del ponte Carolabridge nella zona centrale di Dresda crolla. Circa 100 metri del ponte precipitano nel fiume Elba durante le prime ore del mercoledì. Per fortuna, non ci sono vittime: l'ultimo tram aveva attraversato il ponte solo dieci minuti prima.

Ma come è successo e quanto sono sicure i ponti in Germania? I crolli dei ponti sono rari, secondo Frank Jansen, membro dell'Associazione degli Ingegneri Tedeschi (VDI), intervenuto su RTL. "I ponti che necessitano di manutenzione vengono chiusi temporaneamente. Non avrei problemi a viaggiare su un ponte tedesco; sono affidabili."

I ponti tedeschi sono affidabili, ma molti ponti nel paese sono in condizioni precarie. Almeno 4.000 ponti sulle autostrade sono in uno stato di degrado tale da richiedere la ristrutturazione o la sostituzione, secondo il Ministero dei Trasporti. Tuttavia, potrebbero essercene anche molti di più: circa 11.000, secondo BUND, che ha esaminato le cifre del ministero.

Circa la metà dei 25 ponti più alti del paese è in condizioni critiche, secondo l'Associazione Federale per la Manutenzione delle Strutture in Calcestruzzo. Tra i ponti stradali, circa la metà è in uno stato di degrado, come rilevato dall'Istituto Tedesco per gli Studi Urbani in un'indagine sui comuni dell'anno precedente.

Gradi di Condizione dei Ponti TÜV

I ponti vengono regolarmente valutati per la loro integrità strutturale, capacità di carico e sicurezza del traffico. Le ispezioni basilari si svolgono ogni tre anni, mentre quelle principali ogni sei anni.

Durante le ispezioni dei ponti TÜV, essi ricevono voti in base alle loro condizioni, che vanno da 1 (eccellente) a 4 (insoddisfacente). Il ponte Carolabridge di Dresda aveva ricevuto anche ispezioni regolari. L'ultima ispezione principale era stata effettuata tre anni fa e aveva ricevuto un voto di condizione di 3.4 - insoddisfacente, secondo la panoramica dell'Istituto Federale per la Ricerca Stradale (BASt). Su circa 40.000 ponti federali, 200 avevano voti compresi tra 3.5 e 4.0 nell'ultimo rapporto sulle condizioni.

Era stato riconosciuto che il ponte Carolabridge necessitava di ristrutturazione. Alcune sezioni del ponte avevano già subito parziali ristrutturazioni negli ultimi anni e la sezione crollata era prevista per la ristrutturazione l'anno successivo.

Ci sono linee guida stringenti per le ispezioni dei ponti, spiega l'ingegnere Jansen. Sono particolarmente rigorose per gli ispettori. "Solo per accedere alle strutture più grandi è necessario l'uso di piattaforme aeree o di ponteggi speciali."

Anche il ponte Carolabridge di Dresda è decennale: "Una delle strutture pionieristiche dei primi tempi, con difetti di cui eravamo a conoscenza ma non ci aspettavamo che crollasse", spiega Steffen Marx, professore di ingegneria civile alla TU Dresden, su ntv. "Molte strutture costruite successivamente hanno progettazioni diverse e sono meglio costruite." Marx sostiene la necessità di investire di più nella conservazione a lungo termine.

Sovraccarico dei Ponti più Vecchi

Il problema con i ponti più vecchi risiede anche nel loro sovraccarico. Ecco perché non durano quanto previsto: invece di 80, solo 60 anni. "Specialmente le strutture dei primi tempi sono tutte sottoposte a uno stress eccessivo a causa di un aumento sproporzionato del traffico per cui questi ponti non erano stati progettati", dice l'esperto Marx. La rete stradale e i ponti erano stati sviluppati per un traffico inferiore e veicoli più leggeri all'epoca.

I ponti odierni devono resistere a un traffico molto più pesante di camion e carichi pesanti. Lo stress è notevolmente aumentato, fa notare Heinrich Bökamp, presidente della Camera Federale degli Ingegneri, su RTL. Il sovraccarico dei sovraccarichi, degli spostamenti di carico e del traffico è ben oltre i valori precedentemente accettabili.

Il Ponte più Degradato della Germania

Il ponte più degradato della Germania è il ponte Moseltal vicino a Winningen vicino a Coblenza: alto 136 metri, il secondo ponte autostradale più alto del paese. Negli ultimi 50 anni ha subito notevoli danni, principalmente a causa del traffico di merci e pesanti. Di conseguenza, presenta crepe e necessita urgentemente di ristrutturazione.

Il BASt ha dato al ponte un voto di 3.5. Il suo indice di portata, che rappresenta la capacità di un ponte di resistere ai carichi del traffico, è classificato al livello più basso 5. Ciò significa che il ponte deve essere sostituito a lungo termine.

Per prevenire crolli, ai veicoli è consentito attraversare il ponte solo a bassa velocità, i camion devono mantenere una distanza minima di 50 metri e i trasporti pesanti sono proibiti. La ristrutturazione è prevista per iniziare quest'anno.

Mancanza di Fondi e Personale

Come il ponte Moseltal, molti ponti attendono modernizzazioni e ne vengono aggiunti di nuovi alla lista. Vari fattori ostacolano i progressi, come i lunghi processi di pianificazione, la scarsità di manodopera specializzata nell'edilizia e la mancanza di risorse finanziarie - sia a livello federale che municipale. Le ristrutturazioni sono costose.

Ad esempio, a Dresda, la situazione finanziaria è piuttosto precaria. La città è short di più di 45 milioni di euro quest'anno.

Inizialmente, il ministro federale dei trasporti Volker Wissing aveva espresso l'intenzione di ristrutturare 400 ponti sulle autostrade e sulle strade federali ogni anno a partire dal prossimo anno, il doppio rispetto al passato. Tuttavia, la Corte dei Conti Federale getta dubbi su questa possibilità, poiché la società autostradale richiede personale e fondi aggiuntivi. Ha dichiarato che la società autostradale federale ha completato solo circa 240 progetti l'anno scorso, ma ne sono necessari il doppio.

Il budget dell'anno prossimo sembra stretto: l'autorità autostradale manca di 600 milioni di euro, persino per la manutenzione dei ponti. Potrebbero verificarsi ritardi. L'autorità autostradale avverte che l'obiettivo stabilito da Wissing potrebbe non essere raggiunto a causa della scarsità di fondi.

Nonostante i regolari controlli e il sistema di valutazione in vigore per i ponti, il professor Steffen Marx, esperto di ingegneria civile, sostiene che sia necessario investire di più nella conservazione a lungo termine, poiché molti ponti più vecchi, come il ponte Carolabridge a Dresda, presentano difetti e sono suscettibili di crolli a causa del sovraccarico e dell'aumento del traffico per cui non erano stati progettati. Il ponte Carolabridge, che aveva una valutazione delle condizioni di 3.4 durante l'ultima grande ispezione, era stato programmato per essere rénovato l'anno successivo.

La mancanza di fondi e personale a livello federale e municipale sta ostacolando i progressi nelle renovazioni dei ponti. Ad esempio, Dresda ha un deficit di oltre 45 milioni di euro quest'anno, e l'obiettivo del Ministro federale dei trasporti Volker Wissing di renovare 400 ponti all'anno a partire dal prossimo anno potrebbe non essere raggiunto a causa della scarsità di fondi.

Pertanto, è fondamentale considerare investimenti sostanziali nell'infrastruttura, specificamente nella manutenzione e renovazione dei ponti, per garantire la sicurezza e la durata dei ponti della Germania e prevenire incidenti futuri come il crollo del ponte Carolabridge.

Leggi anche: