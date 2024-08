- Lo stato attuale dell'ex A-List di Hollywood

Tallulah Willis (30) ha condiviso un aggiornamento sul padre, leggendario attore d'azione Bruce Willis (69), che lotta contro la demenza frontotemporale. In un'intervista con "E! News", ha parlato del suo profondo affetto per il padre colpito dalla demenza e della dinamica familiare di supporto.

Tallulah Willis: "Sento che capisce il mio amore per lui"

La figlia della star di "Die Hard" e Demi Moore (61) ha dichiarato che le condizioni del padre sono rimaste stabili, il che, nella loro situazione, è un buon segno. Condividendo i suoi sentimenti, Tallulah ha affermato: "I nostri incontri sono pieni d'amore e questo è ciò che conta per me".

Ha un legame forte con il padre. "Sento che capisce il mio amore per lui. So che ci ama profondamente - so che ama tutti noi", ha espresso con affetto. Nonostante le difficoltà che questo viaggio ha portato alla sua famiglia, ha sottolineato che la lotta di Bruce per la salute ha offerto un'opportunità per più amore tra i suoi familiari. Sulla sua Instagram, condivide occasionalmente foto che mostrano questo legame.

Bruce Willis ha annunciato il suo ritiro dalla lunga carriera di attore e dalla vita pubblica nel marzo 2022, dopo una diagnosi di afasia, un disturbo causato da danni cerebrali. A febbraio 2023, la sua famiglia ha reso noto che era stato diagnosticato con demenza frontotemporale.

"Un livello più avanzato di interazione"

Secondo Tallulah Willis, il suo viaggio con il padre malato non solo ha portato più amore nella sua famiglia, ma anche "un livello più avanzato di interazione". Ora, tutti comunicano più apertamente sui loro bisogni. "In precedenza, avrei potuto tirarmi indietro o distaccarmi. Ora, abbiamo un vocabolario più completo che utilizziamo con disinvoltura tra di noi".

Di recente, sua sorella Rumer (36) ha parlato anche della salute di Bruce. In una sessione di domande e risposte su Instagram, ha condiviso la sua ottimismo, dicendo: "Sta bene. Lo amo tanto".

"Esprimo il mio amore ogni volta che posso"

Andando avanti nel suo viaggio con il padre, Tallulah Willis continua a esprimere il suo amore apertamente. Ha dichiarato: "Esprimo il mio amore per lui ogni volta che posso, poiché so che è importante in questi momenti difficili".

"Il suo stato è un promemoria dell'importanza dell'amore"

Tallulah ha sottolineato ulteriormente: "Il suo stato è un promemoria costante dell'importanza dell'amore nelle nostre vite. È una forza potente che può aiutarci a far fronte anche alle situazioni più impegnative".

