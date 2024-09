Lo standout dei Dodger Shohei Ohtani si avvicina alla storica campagna 50-50 con il suo 48esimo homer.

Nel primo incontro della serie, il due volte MVP della AL ha colpito un fuoricampo da due punti contro il lanciatore dei Miami Marlins Darren McCaughan nel terzo inning, contribuendo alla loro vittoria per 11-9.

Con un totale stagionale di 48 fuoricampo e 48 basi rubate, Ohtani ora condivide il secondo punteggio più alto di fuoricampo in una singola stagione dei Dodgers con Adrian Beltré. Shawn Green, che ha segnato 49 fuoricampo nel 2001, detiene il record della franchigia.

Iniziata questa settimana, Ohtani è diventato il secondo giocatore in 130 anni ad accumulare 85 valide extra base (XBH) e 45 rubate in una singola stagione, unendo Hugh Duffy come unica coppia ad ottenere questo traguardo. Duffy ha raggiunto questo traguardo nel 1894 mentre giocava per i Boston Beaneaters, registrando 85 XBH e 48 basi rubate.

Solo due fuoricampo e due basi rubate separano Ohtani dal diventare il primo giocatore MLB a raggiungere una stagione 50-50, consolidando il suo posto tra i più grandi della storia dello sport.

"Nessuna pressione," ha detto Ohtani con nonchalance, attraverso un interprete, secondo MLB.com. "Mi sto concentrando solo per mantenere battute di qualità indipendentemente dalla situazione, qualcosa che ho cercato di fare per tutta la stagione."

Anche se non sente la pressione, il manager dei Dodgers Dave Roberts riconosce che questo traguardo è nella mente di Ohtani.

"Lui vorrebbe raggiungere questo traguardo, ma allo stesso tempo è ancora impegnato ad aiutarci a vincere le partite," ha detto Roberts.

Dopo la partita, il manager dei Marlins Skip Schumaker ha espresso la sua ammirazione per Ohtani, definendolo "probabilmente il miglior giocatore che abbia mai visto giocare."

"È veramente straordinario," ha lodato Schumaker, aggiungendo che la riabilitazione di Ohtani dopo l'intervento al gomito è stata "folle."

