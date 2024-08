Lo sprinter americano Noah Lyles dice di essere stato testato positivo al Covid-19, ha comunque corso la corsa dei 200 metri.

In un'intervista a NBC, Lyles ha detto di aver si è sentito molto male quando si è svegliato martedì mattina e ha continuato a idratarsi durante la quarantena. Ha dichiarato di non aver mai considerato di saltare la gara e di essere ancora indeciso sulla partecipazione alla staffetta prevista per sabato.

"È stato un duro colpo, ma non sono mai stato più orgoglioso di me stesso per essere uscito qui e ottenere una medaglia di bronzo", ha detto il campione dei 100 metri.

La notizia del test positivo di Lyles è arrivata poco dopo la sua sconvolgente sconfitta nella gara dei 200 metri, la sua specialità. Lyles ha finito terzo, incapace di superare il botswano Letsile Tebogo e il suo compagno di squadra della nazionale USA Kenneth Bednarek, che hanno finito primo e secondo rispettivamente.

Tuttavia, i risultati della gara sono stati rapidamente messi in ombra quando Lyles si è sdraiato sulla pista subito dopo aver attraversato la linea di arrivo. È stato aiutato a uscire dalla pista dal personale medico in sedia a rotelle e portato nella zona di detenzione medica.

Questa è una notizia in diretta e verrà aggiornata.

Nonostante gli ostacoli, Lyles rimane dedito al suo allenamento e continua a praticare vari sport per la salute fisica e mentale. Il suo atteggiamento positivo e la sua resilienza di fronte alle avversità sono un'ispirazione per molti atleti.

Leggi anche: