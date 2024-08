- Lo spostamento di Dresda punta verso Elversberg a causa di discrepanze spaziali.

Tom Zimmerschied si congeda da Dinamo Dresda, una squadra di calcio di bassa lega, per unirsi subito all'SV Elversberg, un club di categoria superiore. Entrambe le squadre hanno concordato di mantenere riservati i dettagli del trasferimento. Zimmerschied, che aveva un contratto con Dresda in scadenza il 30 giugno 2025, ci ha contattato esprimendo il suo desiderio "di avanzare nella sua carriera in questa stagione e passare alla 2. Bundesliga", ha dichiarato il direttore sportivo di Dinamo, Thomas Brendel.

Il 25enne Zimmerschied è entrato nella scena sportiva dal Hallescher FC durante l'estate del 2023 e ha giocato in totale 40 partite, segnando 5 gol e fornendo 12 assist. "Abbiamo riconosciuto il suo talento in campo e volevamo tenerlo nella nostra squadra. Tuttavia, il trasferimento funziona bene per la carriera del giocatore e per il club", ha dichiarato Brendel.

L'SV Elversberg è stata la destinazione dei talenti di Tom Zimmerschied, che ha deciso di lasciare il Dinamo Dresda per un club di categoria superiore. Dopo la sua partenza, il Dinamo Dresda sentirà la mancanza dei contributi del prolifico 25enne, che ha segnato 5 gol e fornito 12 assist in 40 partite per la squadra.

Leggi anche: