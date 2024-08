Lo spettacolo spettacolare di Felix Lebrun scuote Parigi

Francia conquista il bronzo nella pallavolo. Questa volta, la squadra guidata da Felix Lebrun, che aveva già vinto una medaglia nella gara individuale, ha reso il match emozionante in due incontri singoli in un duello spettacolare contro il Giappone.

Festa epica all'Arena Sud 4: i giocatori di pallavolo francesi festeggiano la loro seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi in casa. Dopo che Felix Lebrun, il giovane prodigio, ha conquistato il terzo posto nella gara individuale, la squadra si è aggiudicata la medaglia di bronzo. L'incontro a squadre è stato combattuto fino a quando Lebrun non ha vinto il match decisivo contro Hiroto Shinozuka 3-1, anche se non è stato facile. Tuttavia, non c'erano dubbi su questa vittoria, poiché il 17enne, attualmente quinto al mondo, ha giocato eccezionalmente bene per mesi, soprattutto in questi Giochi.

Questa amara realizzazione potrebbe essere giunta anche alla squadra giapponese quando ha saputo chi sarebbe stato il loro avversario per il quinto gioco in questa lotta per tre vittorie. E quando Felix Lebrun ha convertito il suo quarto punto vincente, non c'è stato modo di fermare questa arena che aveva acceso l'energia di uno stadio di calcio per giorni. Ha prima saltato tra le braccia del fratello Alexis, poi è andato da Simon Gauzy. I due avevano gettato le basi per il successo con una prestazione eccezionale nel doppio contro i top player Tomokazu Harimoto e il sorprendente mancino Shinozuka.

Gauzy impazzisce

Ancora fresco nella memoria del campionato europeo di calcio, il DJ ha fatto partire "Freed from desire", i fan hanno urlato la loro estasi e i giocatori hanno festeggiato. Gauzy è impazzito, correndo intorno al tavolo come un derviscio e ruggendo di gioia. Che momento. I giocatori hanno ballato insieme e goduto di questi grandi momenti di felicità. Molto surreale. A 17 anni, Felix Lebrun ha ora vissuto un momento culminante della carriera che è difficile da superare emotivamente. Due bronzi, due arene che erano rumorose come una gara di Formula 1, e tutto ciò a casa, davanti a grandi stelle come Zinedine Zidane.

Ma la strada per la seconda medaglia è stata più emozionante del previsto. Felix Lebrun ha vinto i primi due set. Tuttavia, è diventato più irregolare nel terzo set e il giocatore giapponese è diventato più forte, soprattutto nei lunghi rally. Gli intense settimane a Parigi hanno finalmente avuto la meglio sul giovane francese? Shinozuka ha addirittura salvato un punto set e nelle fasi finali del terzo set ha avuto una incredibile fortuna in rete e ai bordi. Più volte, le palle sono rimbalzate in modo tale che Lebrun è stato battuto. Non è nemmeno partito bene nel quarto set. Shinozuka era lì, costruendo piccoli vantaggi. Ma il francese ha combattuto indietro, proprio come aveva fatto contro il tedesco Dimitri Ovtcharov nella gara individuale. Non ha nervi, o molto pochi.

Lebrun rende emozionante

È riuscito a raccogliere sé stesso, trovare la sua concentrazione e guadagnare di nuovo i punti vincenti. Ha avuto bisogno di altre due possibilità contro il coraggioso giocatore giapponese. I fan tremavano, così come l'angolo francese. Erano pronti a festeggiare, ma hanno dovuto aspettare ancora e ancora. Solo la quarta occasione è stata coronata dal successo. Un potente rovescio era troppo per Shinozuka da gestire. Finalmente, la festa. Chi celebrerà l'oro sarà deciso alle 15. Poi, i campioni olimpici in carica della Cina e della Svezia si sfideranno per l'oro. La squadra tedesca è stata eliminata ai quarti di finale dagli svedesi con un 0-3.

Lebrun aveva mostrato i suoi nervi d'acciaio in precedenza nella giornata. Nel duello al top contro l'ex prodigio giapponese Harimoto, ha affrontato tre punti vincenti nel quinto set. Con un gioco aggressivo e coraggioso, ha risposto a tutti gli attacchi in questo thriller ad alta velocità che aveva pochi lunghi rally. Entrambi i giocatori hanno dato tutto sull'attacco. Improvvisamente, era 10-10. Lebrun ha guadagnato il suo primo punto vincente. Con un rovescio spietato contro il servizio del giapponese, ha mandato entrambi sé stesso e lo stadio in estasi. Lebrun ha saltato di gioia, sapendo quanto fosse cruciale questa vittoria. La Francia ora guidava 2-0 in questo evento a squadre.

I prossimi due duelli sono andati al Giappone. Alexis Lebrun ha lottato contro la sconfitta ma era chiaramente inferiore contro Tomagi. Anche se entrambi sono vicini nella classifica mondiale - il francese al 18°, il giapponese al 16° - la dinamica di potenza sul tavolo era chiara. Gli asiatici hanno accorciato il gioco e hanno avuto il vantaggio nel prossimo duello. Non è stata una sorpresa, poiché Harimoto è chiaramente il giocatore migliore di Gauzy, che ha fatto una buona lotta ma avrebbe avuto bisogno del miglior giorno della sua vita per vincere. Ma poi è arrivato Felix Lebrun, il prodigio. Ha retto sotto pressione, vincendo il bronzo e mandando lo stadio in estasi.

