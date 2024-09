Lo spettacolo olimpico corrotto causa sofferenza ai tedeschi

Corinna Harrer continua a sentirsi offesa, considerando le Olimpiadi del 2012 come l'evento più deludente per i tedeschi a posteriori. Con numerosi concorrenti beccati per doping, le medaglie sono state riassegnate più volte. Solo una cerimonia è stata tenuta a Parigi, che ora sembra datata.

Ripensando a una finale olimpica, è difficile credere che così tanti atleti non stiano partecipando. Mentre la finale dei 100 metri maschili dei Giochi di Seoul del 1988 potrebbe essere considerata una delle corse più sporche della storia, la gara dei 1500 metri femminili a Londra sembra darle del filo da torcere. Se la tecnologia moderna fosse stata utilizzata per rilevare il doping, la gara sarebbe probabilmente molto diversa - e con meno partecipanti.

Si è scoperto che sei delle nove atlete più veloci nella gara sono state poi beccate per doping. Cinque di loro sono state squalificate e bandite, mentre una è stata privata della sua medaglia. "È semplicemente impossibile capire questa gara," ha commentato qualcuno che ha assistito all'evento nel 2017 al "Süddeutschen Zeitung." Corinna Harrer, inoltre, ha avuto un incontro sfortunato con questa situazione. Ne parleremo più tardi.

Una classifica può essere paziente, ma i risultati cambiano costantemente - e non possono riflettere veramente le circostanze ingiuste che affrontano gli atleti innocenti: Martedì, la russa Tatjana Tomaschowa è stata squalificata. Il suo risultato è stato cancellato e la sua medaglia d'argento appena conquistata è stata revocata dal Tribunale Arbitrale per lo Sport (CAS). Tomaschowa è stata bandita per dieci anni per più violazioni di doping.

Colpevoli di doping beccati di nuovo

Tomaschowa, che ha finito quarta, ha direttamente beneficiato delle squalifiche per doping delle turche Asli Cakir Alptekin e Gamze Bulut. Cakir Alptekin ha portato a casa l'oro, con Tomaschowa che riceveva l'argento. Tuttavia, sia Alptekin che Tomaschowa hanno un passato di doping:

La russa, che ha vinto l'argento nel 2004, era stata precedentemente bandita per due anni nel 2008. Nel 2021, sono stati rilevati agenti anabolizzanti nei re-test del 2012. I risultati di Tomaschowa tra il 21 giugno 2012 e il 3 gennaio 2015 saranno cancellati.

Cakir Alptekin, che ha testato positivo per steroidi nel 2004 e è stata bandita per due anni, è stata beccata di nuovo nel 2013 utilizzando il passaporto biologico. I suoi risultati dal 2010 in poi sono stati annullati e lei è stata bandita per otto anni. Tra i suoi titoli, l'oro olimpico, il titolo dei campionati europei del 2012 e il bronzo ai campionati mondiali indoor del 2012, tutti conquistati illegalmente.

Inoltre, Natalia Kareiva dalla Bielorussia ed Ekaterina Kostetskaya dalla Russia sono state squalificate e bandite per doping. La domanda rimane: chi sta ancora partecipando alla finale olimpica? Dopo le squalifiche delle atlete turche, Maryam Yusuf Jamal dal Bahrein è diventata la campionessa olimpica, ricevendo la sua medaglia d'oro solo a dicembre 2021. Dopo la squalifica di Tomaschova, Abeba Aregawi dall'Etiopia vince l'argento. Il bronzo va a Shannon Rowbury dagli Stati Uniti, che ha finito sesta nella gara dell'10 agosto 2012. Rowbury ha celebrato la sua promozione al podio su Instagram con tre emoticon che piangono.

Il podio attuale non è privo di controversie. Aregawi, che ha rappresentato la Svezia dal tardo 2012, ha testato positivo per il farmaco per il cuore Meldonium nel 2016. Il suo bando è stato sollevato solo pochi mesi dopo a causa dei cambiamenti nei regolamenti dell'AMA. Altri atleti hanno criticato questa decisione. Aregawi, che ha vinto i campionati del mondo nel 2013 e i campionati del mondo indoor nel 2014, ha smesso di competere dopo la controversia. Attualmente è considerata un'offender ufficiale di doping a causa dei regolamenti.

Cosa c'entra Corinna Harrer con tutto questo? La runner tedesca è stata negativamente influenzata da tutto questo imbrogli. Si è qualificata per le semifinali e ha mancato la finale di 23 centesimi di secondo. Ora è chiaro che ce l'avrebbe fatta se non fosse stato per i dopati. "Nessuna parola... Dodici anni dopo, questo argomento ancora mi disturba," ha scritto su Instagram.

Nel 2017, ha detto al "Süddeutschen Zeitung": "Avrei dovuto correre nella finale, e senza doping - chi lo sa come sarebbe andata. Alla fine, credo che in una finale pulita, tutti avrebbero avuto una possibilità. Quella possibilità mi è stata tolta." Il 2012 è stato l'anno migliore della sua carriera perché la finale è stata significativamente più lenta delle batterie, e lei avrebbe potuto competere in testa. Non solo le è stata negata una possibile medaglia, ma i dopati le sono costati anche una notevole quantità di denaro. Ha stimato la sua perdita finanziaria in almeno 30.000 euro. "Come finalista, avrei certamente attirato alcuni sponsor, o quelli che avevo avrebbero aumentato i loro contributi. Avrei ricevuto più denaro dall'aiuto sportivo, e avrei potuto finanziare il mio fisioterapista e allenatore nei campi di allenamento, non solo 200 euro all'anno. Avrebbe fatto una grande differenza," ha detto Harrer.

L'atleta britannica Lisa Dobriskey, che si è classificata inizialmente al decimo posto ma è salita poi al quinto, ha espresso i suoi dubbi - addirittura sollevandoli alla federazione di atletica. Ha chiesto, "Mi sono rivolta e ho chiesto come qualcuno potesse correre più veloce dopo aver smesso di imbrogliarsi," ha condiviso con l'"Independent" nel 2017. Purtroppo, le sue preoccupazioni non hanno scosso le cose. L'evento, celebrato come la corsa più sporca dal 1988, è passato alla storia.

Violazioni antidoping hanno macchiato non solo le carriere di Harrer, Rowbury, Dobriskey e dei loro pari. Atleti come Aregawi e nove altri delle Olimpiadi di Sydney '00, Pechino '08 e Londra '12 si sono trovati in una situazione insolita durante i Giochi di Parigi: hanno ricevuto le loro medaglie in ritardo, alcuni dopo un'attesa di 24 anni. Al centro di Parigi, di fronte a un pubblico numeroso, è stato fatto un piccolo gesto di riparazione agli atleti interessati nell'atletica leggera e nella pesistica. Nel caso di Aregawi, è stato piuttosto divertente: è stata inizialmente premiata con una medaglia di bronzo, ma solo tre settimane dopo ha ottenuto l'argento.

Nonostante la cerimonia di Parigi, molti atleti si sentono ancora imbrogliati a causa delle violazioni antidoping. Corinna Harrer, ad esempio, ha mancato la finale dei Giochi di Londra 2012 per un margine stretto, avrebbe potuto ottenere una medaglia se non fosse stato per i colpevoli di doping.

A seguito di numerosi casi di doping, i risultati di diverse atlete dei 1500 metri femminili di Londra sono stati modificati o annullati, tra cui Tatjana Tomaschowa e Asli Cakir Alptekin.

