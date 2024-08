Lo spettacolo deve continuare, Taylor Swift?

Oggi, Taylor Swift sale sul palco per la prima volta dopo il fallito attentato terroristico ai suoi fan a Vienna. La sua esibizione allo stadio di Wembley di Londra è molto attesa - non ultimo perché ha sollevato molte domande.

Lo spettacolo deve continuare. Ma a quale costo? Dopo aver cancellato i suoi tre concerti allo stadio Ernst Happel di Vienna, Taylor Swift riprende il suo tour "The Eras" oggi, 15 agosto. La superstar americana si esibirà per cinque serate al tutto esaurdo allo stadio di Wembley di Londra. Se Swift sarebbe tornata sul palco dopo l'attentato fallito ai suoi fan a Vienna era incerto per diverse ragioni.

Cosa si sa dei piani terroristici a Vienna?

Voleva "uccidere molte persone". Il giorno prima del primo concerto di Taylor Swift a Vienna, le autorità austriache della sicurezza hanno arrestato un 19enne sospettato di aver pianificato un attentato di ispirazione islamica nelle vicinanze dello stadio Ernst Happel di Vienna. Altri due sospetti sono stati fermati, ma i sospetti contro uno di loro di aver pianificato un attentato con esplosivi e coltelli non sono stati confermati. Il principale sospetto e il suo presunto complice di 17 anni sono indagati per appartenenza a un'organizzazione terroristica e per associazione a delinquere. I due giovani avevano giurato fedeltà all'organizzazione terroristica Stato Islamico.

Il 19enne, considerato il cervello dell'azione terroristica pianificata, ha ritirato la sua confessione iniziale, secondo un avvocato. Avrebbe fabbricato gli esplosivi seguendo un tutorial su internet e avrebbe testato una bomba nel bosco. Sostiene di non aver mai avuto l'intenzione di uccidere persone. Il più giovane al momento non si esprime sulle accuse.

Nel corso delle indagini terroristiche sono state identificate cinque persone che dovrebbero provenire dall'ambiente dei sospetti e che hanno lavorato nell'area di catering dei tre concerti di Swift.

Come Londra garantisce la sicurezza dei Swifties?

L'attentato pianificato a Vienna ha suscitato speculazioni sulla sicurezza dei Swifties di Londra e sulla possibile cancellazione dei cinque concerti nella capitale britannica. Tuttavia, un portavoce della polizia di Londra ha annunciato l'11 agosto che Swift si esibirà: "Non ci sono elementi che facciano pensare che le indagini condotte dalle autorità austriache possano avere un impatto sui prossimi eventi qui a Londra".

Tuttavia, i cinque concerti si svolgeranno con misure di sicurezza potenziate. Come riportato per primo dal portale statunitense TMZ, Swift e i suoi fan saranno protetti non solo da una massiccia presenza di polizia, ma anche da forze di sicurezza private specializzate in contrasto al terrorismo. Cani antidroga e metal detector forniranno ulteriore sicurezza. Inoltre, non sarà consentito a nessuno senza biglietto valido avvicinarsi allo stadio di Wembley. Una popolare tradizione tra i Swifties che non sono riusciti a ottenere i biglietti. A Monaco, decine di migliaia di persone si sono riunite sulla collina olimpica per ascoltare e cantare insieme alle voci dallo stadio. Tuttavia, questa cosiddetta "Taylor-gating" è severamente proibita a Londra.

Questa domanda ha turbato i Swifties sin dai concerti cancellati a Vienna. Mentre numerosi fan delusi hanno cercato di consolarsi cantando canzoni di Swift insieme al centro della città di Vienna, la loro idol non si è espressa sui social media. Ancora oggi, la 34enne non ha commentato l'attentato terroristico pianificato. Questo è insolito per Swift, che di solito pubblica un riassunto della sua prospettiva e ringrazia i fan dopo ogni tappa del suo tour "The Eras". L'anno scorso, dopo che un fan di Swift era morto a causa di un colpo di calore prima del suo concerto a Rio, Swift ha espresso le sue condoglianze alla famiglia. In modo simile, ha pubblicato un messaggio dopo un incidente di accoltellamento a un evento di ballo di Swift a Southport, Regno Unito, dove tre giovani ragazze erano morte, esprimendo il suo shock e le sue condoglianze alle famiglie colpite.

Tuttavia, dal momento della cancellazione dei concerti di Vienna, c'è stato il silenzio sui social media di Swift. Anche i membri della sua crew di ballo non hanno caricato storie su Instagram da allora.

Swift aveva paura di un attentato?

Sì. Dopo il bombardamento suicida al concerto di Ariana Grande a Manchester del 22 maggio 2017, che ha ucciso 22 giovani fan e l'attentatore, Swift temeva attacchi simili. Nel 2019, ha scritto in un articolo per la rivista Elle che aveva "grande paura" di tornare in tournée, dicendo di non sapere "come proteggere tre milioni di fan per sette mesi".

Perché Taylor Swift ora è sotto critica?

Non solo il silenzio di Swift sui social media ha preoccupato i Swifties, ma anche i suoi movimenti hanno causato preoccupazione. Per molto tempo non era chiaro dove si trovasse Taylor Swift dopo i concerti cancellati. Mentre RTL a Vienna era sulle tracce della cantante e presumeva che si stesse nascondendo nell'esclusivo "Rosewood Vienna" hotel, circolavano anche voci che Swift potesse essere volata direttamente a Londra, dove si sentiva a casa durante la sua relazione con l'attore britannico Joe Alwyn. È stato anche ipotizzato dai media che potesse essere volata segretamente dal suo amico della NFL Travis Kelce negli Stati Uniti per essere confortata dopo lo shock terroristico.

Swift è stata infine avvistata l'11 agosto. I paparazzi l'hanno fotografata mentre lasciava il esclusivo club privato "Annabel's". Secondo il portale dei VIP "DeuxMoi", la cantante avrebbe organizzato una festa per la sua crew lì.

Mentre molti Swifties erano felici di ricevere finalmente un segno di vita dalla loro idol, altri hanno trovato il comportamento di Swift "non carino". Nella sezione commenti del post Instagram di "DeuxMoi", molti fan hanno espresso il loro fastidio per il fatto che Swift sembra fare tutto - tranne che parlare di Vienna. "Sembra che stia facendo tutto - tranne che parlare di Vienna" o "Butta una festa, ma non dice una parola sui concerti cancellati?", erano tra i commenti.

I fan di Vienna di Swift possono solo sperare che Swift romperà finalmente il suo silenzio stasera allo stadio di Wembley.

Nonostante le misure di sicurezza aumentate, l'attesa per l'esibizione di Taylor Swift allo stadio di Wembley rimane alta. Nonostante la cancellazione dei suoi concerti a Vienna a causa di minacce terroristiche, l'amore di Swift per la musica e per i suoi fan l'ha spinta a riprendere il suo "The Eras" tour.

