- Lo spettacolo dell'amore a Venezia

Lady Gaga, 38 anni, e il suo compagno, Michael Polansky, 46, hanno creato un'atmosfera romantica quando sono arrivati a Venezia il 2 settembre. Hanno fatto il loro ingresso a un evento del festival del cinema al lussuoso Belmond Hotel Cipriani, arrivando in barca come veri veneziani. Prima ancora di raggiungere il molo, si sono fermati per posare per i fotografi, scambiandosi baci e abbracci. Una volta sbarcati, il loro comportamento affettuoso è continuato, mentre si scambiavano baci sotto gli occhi delle telecamere e entravano nella sede mano nella mano. Entrambi vestiti per l'occasione, Gaga indossava un elegante abito a maniche lunghe a pois di seta, mentre Polansky optava per un look total black con pantaloni, camicia e giacca. In modo intrigante, nonostante la notte fosse completamente buia, entrambi hanno tenuto gli occhiali da sole.

Conferma delle prossime nozze

Gaga e Polansky stanno insieme dal'inizio del 2020, ma hanno mantenuto la loro relazione riservata, portando alcuni a credere che si fossero lasciati. Tuttavia, la cantante ha dissipato ogni dubbio sulla loro relazione durante le Olimpiadi dello scorso mese, quando ha presentato Polansky al Primo Ministro francese Gabriel Attal, 35, come il suo futuro sposo - "il mio fidanzato". In passato, Gaga è stata fidanzata con diversi uomini: l'attore americano Taylor Kinney dal 2011 al 2016 e l'agente d'arte Christian Carino dal 2017 al 2019.

Gaga, con un sorriso radioso, si è voltata verso Polansky e gli ha sussurrato "ti amo" mentre attraversavano la folla. In seguito, durante il loro'intervista, il giornalista ha chiesto loro quali fossero i loro progetti futuri e Polansky ha risposto: "Non vediamo l'ora di trascorrere il resto della nostra vita insieme".

