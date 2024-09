Impatti del riscaldamento globale o dello shift climatico - Lo specialista raccomanda di aumentare gli investimenti in adeguamento al clima per i comuni.

Esperto di clima urbano Sascha Henninger incoraggia i comuni della Renania-Palatinato a potenziare gli investimenti nell'adattamento al clima. È essenziale, sostiene, non concentrarsi solo sulla difesa dal clima, ma anche sull'implementazione di strategie di adattamento appropriate. L'impatto del cambiamento climatico e le sue conseguenze sono diffusi. "È ora di prepararsi alla realtà che dobbiamo affrontarlo."

Come evidenziato dall'Aiuto tedesco per l'ambiente (DUH), diverse città della Renania-Palatinato non proteggono adeguatamente i residenti dal calore estivo. Questi comuni mancano di verde e hanno un'eccessiva superficie sigillata, trasformandoli in "purgatori di calore", secondo la critica del DUH nel suo rapporto nazionale sul calore. La tendenza verso più cemento e meno verde è preoccupante.

Henninger sottolinea che anche se non viene emesso alcun CO2 in più nell'atmosfera, ne sentiremo ancora gli effetti a lungo termine a causa della durata dei gas serra esistenti. "Non basta solo girare un interruttore e tutto andrà bene. C'è un ritardo." Sono necessari passi importanti come più verde e acqua nelle aree urbane, la rimozione della superficie sigillata e l'aggiunta di più copertura. "L'elenco delle azioni è considerevole e dovrebbe sempre essere adattato al luogo specifico."

Come esperto di clima urbano, Henninger consiglia numerosi comuni e città della Renania-Palatinato per il progetto di design resistente al clima. Nel rapporto sul calore del DUH, Ludwigshafen, Worms e Magonza hanno particolarmente fallito. "Tutti e tre i comuni sono caratterizzati da un alto grado di sigillatura", ha dichiarato Henninger. "I materiali da costruzione artificiali come il cemento assorbono il calore durante il giorno e lo rilasciano successivamente all'aria vicina, soprattutto durante le ore notturne e serali."

Un altro problema è l'assenza di ombra, come quella degli alberi. "Se ci sono molte superfici sigillate e poco verde, questo effetto può essere ancora più pronunciato, poiché non ci sono chiome degli alberi per proteggere la superficie dalla luce diretta del sole", ha chiarito Henninger. Inoltre, la circolazione dell'aria è limitata in diversi luoghi a causa degli edifici alti nel centro della città.

A Ludwigshafen, Worms e Magonza, la posizione geografica influisce anche sul problema. "Tutti e tre, con la loro posizione nella Pianura dell'Alto Reno, sono già caratterizzati da temperature più elevate a causa del loro clima, anche senza l'impatto del clima urbano", ha spiegato il professore universitario. "Poi il calore sembra ancora più intenso per gli abitanti della città."

