Il recente comunicato di Volkswagen riguardo ai possibili fermi di produzione viene visto da un analista del settore automotive come un importante richiamo alla realtà per il colosso tedesco dell'auto. Data la situazione attuale, Volkswagen deve agire rapidamente per rimanere rilevante, ha dichiarato Stefan Bratzel dell'Istituto per la Gestione Automobilistica (IAM) di Bergisch Gladbach all'agenzia di stampa tedesca. "E, diamine, questo è un boccone amaro da mandare giù."

Il più grande costruttore di automobili in Europa ha rivelato lunedì che, come parte della sua strategia di taglio dei costi nella divisione principale di VW, i fermi di produzione e i licenziamenti non possono più essere esclusi. "Questo è un duro richiamo alla realtà", ha detto Bratzel. "È necessario". Bratzel ha spiegato ulteriormente: "Indipendentemente dalla nostra volontà di proteggere le fabbriche e i posti di lavoro, a lungo termine possiamo proteggere solo i posti di lavoro e le fabbriche se rimaniamo competitivi".

A meno che non vengano intrapresi passi concreti, Volkswagen potrebbe trovarsi nella necessità di una ristrutturazione tra qualche anno, ha avvertito l'analista. "La situazione non è immediatamente minacciosa per l'azienda, ma è a medio e lungo termine", ha detto Bratzel. "La situazione è sotto controllo al momento, ma tra qualche anno potrebbe diventare una minaccia esistenziale". Pertanto, è importante agire ora. "Abbiamo ancora tempo. Ma la situazione sta peggiorando".

Alcuni dei problemi che contribuiscono alla crisi includono un mercato cinese in calo, la nuova concorrenza dall'Asia e l'adozione lenta dei veicoli elettrici nonostante gli elevati costi richiesti per la nuova tecnologia di guida. "L'epoca d'oro dell'industria automobilistica, dalla quale abbiamo tratto profitto negli ultimi 20 o 30 anni, sembra essere finita", ha detto Bratzel.

Non è solo Volkswagen a essere colpita, ma l'intero settore. Tuttavia, Volkswagen è colpita maggiormente a causa della sua significativa quota di mercato in Cina e della sua tradizionale difficoltà nell'adattarsi ai cambiamenti. "Muovere questa nave è un enorme desafio", ha detto Bratzel. "Deve riuscirci ora".

