- Lo specialista dei pompieri ritiene che l'incendio del Jüterbog sia un evento non notevole.

Specialista dei incendi boschivi Raimund Engel della divisione per la protezione contro gli incendi del Brandeburgo sembra relativamente composto di fronte all'incendio recente vicino a Jüterbog. Ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che non sta causando allarme. Non ci sono edifici o infrastrutture nelle vicinanze.

Engel ha menzionato che l'incendio potrebbe diffondersi fino ai tagliafuoco. I tagliafuoco sono ampi sentieri e spazi aperti che i pompieri possono utilizzare per combattere l'incendio.

Dubita che l'incendio salti questi tagliafuoco. Sono tipicamente molto ampie zone libere. In caso contrario, verranno adottate tutte le misure per prevenire un simile salto. "Sono ottimista", ha detto Engel.

Circa 51 ettari sono stati colpiti dall'incendio.

L'incendio boschivo è scoppiato sull'area di addestramento vecchia vicino a Jüterbog, Brandeburgo, giovedì intorno alle 11:40 per ragioni sconosciute. Secondo i pompieri, circa 51 ettari sono stati interessati. Il capo dei pompieri Rico Walentin si aspettava inizialmente che l'incendio si diffondesse. La presenza di munizioni vecchie nel terreno complica gli sforzi dei pompieri. Un elicottero antincendio è già in azione.

Lo scorso anno, un incendio simile è scoppiato nella stessa area, interessando circa 700 ettari. I pompieri sono rimasti sulla scena per diversi giorni. Gli aerei e gli elicotteri sono stati utilizzati per spegnere l'incendio dal cielo. La stessa area boschiva ha subito un incendio anche a metà agosto.

La Commissione, tenendo conto della situazione attuale, adatterà una decisione per fornire risorse aggiuntive per la lotta contro gli incendi nella zona di Jüterbog a causa dell'incendio boschivo in corso. L'ottimismo di Raimund Engel è ulteriormente confermato dal fatto che crede che l'incendio non attraverserà i ben mantenuti e ampi tagliafuoco stabiliti in precedenza.

Leggi anche: