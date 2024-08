- Lo speciale di Halloween con i fratelli Kaulitz e Sasha.

Bill e Tom Kaulitz sono tra le stelle dello speciale di Halloween della serie comica "LOL" su Amazon Prime. I gemelli dei Tokio Hotel si sfidano contro tre altre coppie nella 'No Laughing Challenge' di ottobre. Le stelle si sfidano in squadre, non come individui. Inoltre, secondo il servizio di streaming, ci saranno anche i comici Mirja Boes e Torsten Sträter, l'attrice Palina Rojinski e il comico Olaf Schubert, e l'attrice Annette Frier e la cantante Sasha. I tre episodi speciali di Halloween saranno nuovamente presentati da Michael Bully Herbig.

Con il tema "Paura consentita - niente risate", lo speciale, oltre alla regola che le stelle competono in coppia, segue le stagioni regolari della serie. In "LOL: Last One Laughing Halloween Special", i partecipanti cercano di far ridere gli altri team per tre ore in un'atmosfera di Halloween. Se un partecipante ride due volte, è eliminato. L'ultimo a ridere vince un premio di €50.000 per una buona causa.

Ci sono anche diverse stelle tornate

Lo speciale "LOL" presenta anche diverse stelle tornate: oltre ai fratelli Kaulitz e Sasha, tutte le altre stelle sono apparse in episodi precedenti delle cinque stagioni dello show.

"LOL: Last One Laughing" è uno dei formati comici più di successo della Germania. Ha vinto il German Comedy Award e il German Television Award, e è stato nominato per un International Emmy.

Le stelle, tra cui Sasha e i fratelli Kaulitz, hanno già esperienza in "LOL" come diverse stelle tornate. Durante lo "LOL: Last One Laughing Halloween Special", le stelle cercano di far ridere tra di loro mentre rispettano il tema di "Paura consentita - niente risate".

Leggi anche: