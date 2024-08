- Lo spazio aereo russo ha assistito all'intercettazione di droni ucraini che si avvicinavano a Mosca.

In Russia, si dice che diverse droni ucraini siano stati abbattuti durante la notte di martedì, apparentemente diretti verso Mosca. Alcuni di essi avrebbero colpito il distretto di Podolsk, situato circa 30 chilometri a sud del confine urbano di Mosca, secondo il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin. Inizialmente, si pensava che otto droni fossero stati intercettati durante il loro percorso verso Mosca. Non sono state fornite informazioni dettagliate o dichiarazioni dalle forze ucraine.

Si dice che altri droni siano stati abbattuti nelle regioni di Tula e Bryansk, secondo TASS, l'agenzia di stampa statale russa. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di aerei. Contestualmente, un missile sarebbe stato abbattuto nella regione di Rostov, nel sud della Russia. In tutti questi casi, non ci sono state segnalazioni di feriti o danni, secondo i primi resoconti.

L'Ucraina ha subito attacchi aerei notturni sin dalla invasione russa di febbraio 2022, spesso colpendo infrastrutture energetiche cruciali e altri obiettivi. Sono state segnalate esplosioni notturne anche nella regione ucraina occidentale di Khmelnytskyi martedì.

Il motivo per cui i droni sono stati abbattuti nelle regioni menzionate rimane sconosciuto, potenzialmente legato al conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Nonostante le intrusioni di droni multiple, non ci sono state segnalazioni di vittime o danni significativi.

