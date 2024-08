- Lo spagnolo Álex Mumbrú è il nuovo allenatore di basket

Alex Mumbru è il successore del coach vincitore della Coppa del Mondo Gordon Herbert alla guida della nazionale maschile di basket tedesca. Lo spagnolo, relativamente sconosciuto in Germania, è pronto a continuare il successo della squadra tra le migliori al mondo. "Volevamo un coach giovane, che si adatti alla nostra squadra, sia entusiasta di lavorare con la DBB e voglia sviluppare qualcosa", ha dichiarato il presidente della Federazione Tedesca di Basketball (DBB), Ingo Weiss, durante la presentazione a Berlino.

Questo è il primo incarico come coach nazionale per Mumbru. "Sono entusiasta di continuare il grande lavoro fatto dalla nazionale negli ultimi anni. Sono pronto ad affrontare questa sfida", ha detto lo spagnolo di 45 anni.

Molti media avevano già riferito dell'imminente nomina di Mumbru. Herbert, che ha portato la squadra tedesca al quarto posto alle Olimpiadi con il capitano Dennis Schröder, ha annunciato il suo addio in anticipo e si unirà ai campioni di Germania del Bayern Munich. La federazione tedesca esclude un doppio ruolo di coach di club e nazionale, a differenza di altri paesi.

Mumbru, un catalano di 45 anni, ha fatto parte della generazione d'oro della Spagna come professionista. Ha vinto l'oro ai Campionati del Mondo e Europei e l'argento alle Olimpiadi del 2008. Ha allenato di recente il club EuroLeague FC Valencia. Dopo aver mancato i playoff EuroLeague nella stagione precedente, il 45enne è stato esonerato.

Mumbru sarà sotto i riflettori per la prima volta a novembre durante le qualificazioni all'EuroBasket, dove probabilmente dovrà fare a meno di giocatori NBA come Dennis Schröder e i fratelli Wagner, nonché della maggior parte dei giocatori EuroLeague. L'eredità di Herbert è significativa. Sotto la sua guida, la squadra ha vinto la Coppa del Mondo lo scorso anno, il bronzo ai Campionati Europei del 2022 e ha chiuso al quarto posto alle Olimpiadi di Parigi, segnando il periodo di maggior successo finora.

Nonostante le qualificazioni all'EuroBasket in novembre, Mumbru ha riconosciuto: "Non mi basterò solo sui giocatori NBA o EuroLeague per il successo della nostra squadra". Dopo aver affrontato le sfide nel suo precedente ruolo di coach, Mumbru ha espresso: "Non ho paura di ricominciare da zero e dimostrare di nuovo il mio valore come coach".

