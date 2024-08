- Lo smontaggio dei relitti è in corso dopo il crollo dell'hotel.

Dopo un periodo di due settimane, le operazioni di demolizione all'hotel Kröv lungo il Mosella sono ancora in corso. L'ultimo segmento di soffitto in cemento ancora in piedi viene suddiviso e progressivamente rimosso, secondo un portavoce della polizia di Treviri. Non sono stati forniti tempi precisi per la durata di queste operazioni sul posto, che includono l'uso di gru, ma si prevede che si concludano entro la fine della settimana al più tardi. Il processo di demolizione si è dimostrato piuttosto lungo.

L'incidente tragico di un intero piano dell'hotel che crollava risale alla sera del 6 agosto. Purtroppo, due persone hanno perso la vita - una donna di 64 anni e il proprietario dell'hotel di 59 anni. Seven persone sono rimaste intrappolate tra le macerie per diverse ore. Circa 250 operatori dei servizi di emergenza hanno preso parte a un'operazione di soccorso durata 24 ore.

Un esperto è stato assegnato dalla procura di Treviri per determinare la causa del crollo. Al momento, non sono state trovate ragioni che spieghino l'incidente.

L'inchiesta sulla caduta dell'hotel da parte della procura di Treviri è ancora in corso. Si aggiunge che ora un esperto strutturale sta collaborando con loro per esaminare le possibili cause del tragico evento.

Inoltre, a causa della complessità dell'inchiesta, le autorità locali hanno esteso il loro supporto, offrendo tutte le risorse necessarie.

