- Lo show merita la prossima star della TV?

Quando la serie FX "The Bear" è stata trasmessa per la prima volta a giugno 2022, è stata una gemma nascosta tra gli appassionati di TV. Ha trasportato gli spettatori nella vita quotidiana incredibilmente stressante e, come hanno confermato diversi chef stellati, ha rappresentato realisticamente il caos che deriva dal gestire un ristorante. Allo stesso tempo, i primi otto episodi hanno servito drammi personali che hanno reso interessanti i destini di tutti i personaggi, dal supposto genio culinario Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White, 33) al più piccolo aiuto cuoco.

"The Bear" non è stata una gemma nascosta dal suo secondo stagione l'anno scorso. Finora ha vinto quattro Golden Globe e ha vinto dieci premi Emmy in prima serata, giustamente mettendo "The Bear" sotto i riflettori. La serie ha anche colpito il gusto del suo pubblico in crescita nella seconda stagione, insaporita con star ospiti di massa, e ha soddisfatto creativamente una volta di più le voglie culinarie visive. "The Bear" ha già guadagnato due stelle, e con la nuova stagione in arrivo su Disney+ qui il 14 agosto, una terza è in arrivo.

Dalla cucina stellata Michelin al caos? Ecco dove ci ha lasciato la seconda stagione

Il capo chef Carmy è rannicchiato nel frigorifero chiuso a chiave come un mucchio di miseria, avendo accidentalmente rotto con la sua ragazza. Nel frattempo, lo stress sta diventando così tanto per il suo capo chef Sydney Adamu (Ayo Edebiri, 28) che deve vomitare nel cortile del ristorante. E in cucina stessa, il caos è scoppiato da tempo. Il test di stress prima della riapertura di "The Bear", che ha chiuso la finale della seconda stagione, ha vissuto all'altezza del suo nome.

Nella nuova stagione, Carmy deve quindi prima leccarsi le proprie ferite e fare pace con il suo staff. Ma il crudele timer in cucina non gli lascia molto tempo per autocommiserarsi. Dal'inizio della seconda stagione, una spada di Damocle costosa pende su "The Bear": per finanziare la riapertura, Carmy e sua sorella Natalie (Abby Elliott, 37) hanno dovuto chiedere in prestito $500,000 al loro "zio" Jimmy "Cicero" Kalinowski (Oliver Platt, 64). Hanno solo 18 mesi per ripagarlo, altrimenti la proprietà, compreso il ristorante, andrà a lui. In breve: il prossimo disastro è solo sull'orlo di un coltello.

Quando la passione diventa ossessione

"The Bear" ha vinto i suoi Emmy soprattutto nella categoria commedia, e in effetti: la serie serve una grande porzione di umorismo grazie al suo umorismo nero e agli eventi caotici. Ma una buona ricetta ha bisogno di più di un solo ingrediente. Al suo nucleo, "The Bear" è una serie drammatica che prende i suoi personaggi e la loro professione sul serio.

"The Bear" esplora temi come la salute mentale con la stessa luce, a volte crudele, che usa per esaminare le nuove creazioni dei suoi chef. Come la Outstanding Music Drama "Whiplash", si pone una domanda centrale: fino a che punto la passione è ancora passione - e quando diventa ossessione?

Carmy, in ogni caso, ha dovuto ammettere alla fine della seconda stagione che non riusciva a bilanciare la sua carriera e la sua relazione. In una particolare serie di eventi sfortunati, ha accidentalmente confessato questo alla sua ragazza Claire, che poi è fuggita dal ristorante in lacrime. Sembra che non possa averla. Ma senza di lei, potrebbe aver perso l'ultima ancora di salvezza che potrebbe salvarlo da un destino simile a quello del suo fratello maggiore Mikey. Riuscirà Carmy a risolvere il pasticcio che ha creato entro la terza stagione?

Ammetto che lo stress opprimente in cucina di "The Bear" potrebbe essere compreso solo da chi lavora nell'industria. Tuttavia, tutti conoscono quelle situazioni in cui tutto sembra accumularsi e minacciare di crollare. Ecco dove "The Bear" brilla veramente: al suo nucleo, è una serie ottimista che offre una cameratiera commovente e amicizia in mezzo al caos, e la rassicurazione che alla fine tutto andrà bene. Dopotutto, come si dice, "è sempre buio prima dell'alba".

Personaggi principali umani e simbolici

Uno dei personaggi principali sin dal primo episodio è il cibo preparato in "The Bear". La serie trova modi astuti per evidenziare le sue delizie culinarie visivamente e audibilmente, anche se si tratta solo di un'omelette che viene cucinata come un trattamento ASMR. È anche importante per i creatori mostrare il percorso difficile per il menu perfetto e quanto spesso i tentativi creativi ma immangiabili finiscano nella spazzatura o sulla parete.

Oltre al trio di Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach (47), intorno ai quali ruotano per lo più le storie, sono gli ospiti che danno a "The Bear" il suo sapore unico. Nell'episodio di Natale della seconda stagione, per esempio, metà di Hollywood ha fatto un'apparizione, tra cui Jamie Lee Curtis (65), Bob Odenkirk (61) e Sarah Paulson (49). Non rivelerò i Camei più grandi della terza stagione, ma posso dire che ci saranno alcune nuove e familiari star ospiti.

La nuova stagione di "The Bear" vivrà all'altezza dello standard elevato impostato dalle sue stagioni precedenti? Gli abbonati Disney+ possono scoprirlo da soli a partire dal 14 agosto, quando tutti i dieci episodi della terza stagione saranno disponibili. E anche dopo aver visto, ne vorranno ancora.

