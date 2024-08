Lo sguardo della settimana: il cappello di campagna di Harris-Walz dice di più di quanto si possa pensare

Il primo prodotto di merchandising congiunto della coppia è stato presentato martedì, poche ore dopo che Harris aveva nominato il governatore del Minnesota e appassionato di caccia come suo compagno di corsa alla presidenza. A prima vista, i loro "cappelli Harris-Walz" presentavano una classica combinazione da outdoor di mimetico (il modello preferito di ogni cacciatore) e arancione brillante (usato per la visibilità e per evitare l'identità errata).

Tuttavia, i commentatori online sono stati rapidi nel sottolineare la stretta somiglianza tra il design e il merchandising di Roan - in particolare i suoi "cappelli trucker della Principessa del Midwest", che fanno riferimento al suo album di debutto "The Rise and Fall of a Midwest Princess". Il trucco ispirato al drag, gli look teatrali sul palco e le sincere lyrics sulla lotta con la sua sessualità hanno reso Roan un favorito dei Gen-Z. In precedenza questa settimana, si è detto che abbia attirato la folla più grande nella storia del festival Lollapalooza di Chicago.

Dopo che Walz è stato annunciato come compagno di corsa di Harris, sono state fatte richieste per mettere il candidato alla vicepresidenza - che proviene da West Point, Nebraska - in uno dei cappelli di Roan. "Avete chiesto, abbiamo risposto", si legge nella descrizione del negozio online, che potrebbe essere interpretata come un riconoscimento.

La cantante e paroliera di 26 anni è sembrata sorpresa, ponendo la domanda su X, "è vero?". despite the similar designs, gli ufficiali della campagna hanno detto a CNN che il nuovo merchandising non era un riferimento diretto a Chappell Roan, ma rifletteva invece il cappello mimetico che Walz indossa spesso come governatore. (In effetti, lo indossava quando ha ricevuto la chiamata di Harris per invitarlo a far parte del suo biglietto presidenziale.)

Mentre ufficialmente non intenzionale, l'accostamento del cappello di Walz e del merchandising di Roan sembra seguire da vicino l'abbraccio di Harris del verde "Brat" di Charli XCX e sembra a alcuni un'altra istanza della sua campagna che reagisce rapidamente alla zeitgeist dei Gen-Z.

Progettato dal direttore creativo di Roan, Ramisha Sattar, i cappelli trucker della "Principessa del Midwest" (che sono anche disponibili in kaki e verde) sono diventati popolari man mano che il pubblico di culto della musicista del Missouri si è trasformato in uno di massa. Anche se rilasciato lo scorso settembre, "The Rise and Fall of a Midwest Princess" si è rivelato un successo sleeper e ora si trova al numero 4 della classifica Billboard 200.

L'allineamento del Partito Democratico - anche se involontario - è in linea con due dei temi che abbiamo già visto nella breve campagna di Harris: apparire fighi per associazione e alimentare i creatori di meme virali che stanno lucidando le sue credenziali tra i giovani elettori.

Non c'è da stupirsi che il web sia stato rapido nel dibattere, scherzare e discutere i cappelli, con Roan che ha ripostato l'osservazione comica di un utente sul seguito LGBTQ della cantante: "Quanto devi essere gay per vedere i colori della caccia e pensare che sia una cosa di Chappell Roan".

