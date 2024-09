- Lo sforzo dell'umanità: il veicolo spaziale Aurora Polare decolla

Quattro avventurieri spaziali hanno intrapreso un'ardita spedizione. L'iniziativa "Polaris Dawn", finanziata privatamente, mira a proiettarli a una distanza strabiliante di 1.400 chilometri dal nostro pianeta natale, la Terra. Secondo l'impresa spaziale SpaceX, questa è la distanza più lontana mai raggiunta dall'uomo dalla missione Apollo sulla Luna negli anni '70. A titolo di confronto, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) orbita a un'altitudine di circa 400 chilometri.

Il miliardario imprenditore Jared Isaacman guida questa missione, collaborando con il fondatore di SpaceX, Elon Musk, che rimane sulla Terra solida. Isaacman, insieme ai astronauti privati Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon, è decollato a bordo di un.spacecraft Crew Dragon atop un Falcon 9 rocket dal Centro Spaziale Kennedy di NASA in Florida.

Dopo una rapida salita di 12 minuti, l'ultima fase del razzo si è separata dal capsule Dragon ad un'altitudine di 215 chilometri e una velocità prossima ai 28.000 chilometri orari - uno spettacolo mozzafiato trasmesso in diretta da SpaceX, che ha mostrato il spacecraft che fluttuava senza sforzo sulla Terra contro lo sfondo radioso del sole.

Una missione "per tutta l'umanità"

"Oggi, intraprendi un viaggio che non è solo per te, ma per tutta l'umanità", ha detto il direttore del lancio di SpaceX, Frank Messina, all'equipaggio. "Quando guardi la Stella Polare, ricorda che il tuo coraggio illumina la strada per i futuri pionieri. Riponiamo la nostra fiducia nelle tue capacità, nel tuo valore e nel tuo lavoro di squadra per conquistare questa missione."

"Ricevuto", ha risposto presumibilmente Isaacman, il comandante della missione, esprimendo gratitudine per le parole gentili di Messina. "Apprezziamo e siamo ora pronti a metterci al lavoro." Il capsule Dragon, quasi otto per quattro metri di dimensioni, può ospitare fino a sette persone per un massimo di dieci giorni. Il riposo è garantito nei sedili e un bagno con tenda per la privacy si trova nella parte posteriore.

Passeggiata spaziale a 700 chilometri di altitudine

Questa missione include una passeggiata spaziale a circa 700 chilometri di altitudine, durante la quale l'azienda spaziale privata Axiom Space condurrà trial su un nuovo spacesuit per attività extraveicolari. Battezzato "primo passeggiata spaziale commerciale" sul sito del progetto, questo progetto presenta un abito che offre una maggiore mobilità e caratteristiche come un display integrato nel casco, una telecamera e nuovi materiali per la regolazione ottimale della temperatura nel vuoto gelido dello spazio.

Impresa rischiosa

Le passeggiate spaziali introducono rischi maggiori rispetto al trovarsi all'interno di un spacecraft. L'orientamento in microgravità si rivela difficile, mentre l'equipaggiamento deve compensare oscillazioni termiche considerevoli, fornire ossigeno e proteggere contro la radiazione. Gravi pericoli si presentano quando le forniture di ossigeno falliscono o un astronauta si separa dallo spacecraft. Tipicamente, le passeggiate spaziali comportano compiti di manutenzione o esperimenti, ma per le missioni lunari e marziane sono vitali.

SpaceX utilizza questi abiti per future missioni sulla Luna e su Marte. Gli astronauti privati, oltre a testare il suo abito e condurre studi sui viaggi spaziali e gli effetti della radiazione sulla salute umana, condurranno esperimenti utilizzando il sistema di comunicazione a base di laser della tecnologia di internet satellitare di SpaceX Starlink.

"Costruire una base lunare e una metropoli marziana comporta milioni di abiti spaziali", prevede il progetto. "Lo sviluppo di questo abito e l'organizzazione delle passeggiate spaziali sono progressi fondamentali verso un design di abito scalabile per future missioni a lungo termine mentre l'umanità si espande su più pianeti." Una colonia marziana - l'aspirazione finale per l'agenzia spaziale NASA. Con il programma "Artemis", cerca di riportare gli esseri umani sulla Luna per la prima volta in oltre mezzo secolo, stabilendo una base lì per preparare le missioni su Marte. Tuttavia, a causa di complicazioni del razzo e dello spacecraft, NASA ha dovuto posticipare il sorvolo lunare equipaggiato della missione "Artemis 2" da novembre 2024 a settembre 2025 e l'atterraggio lunare equipaggiato di "Artemis 3" a settembre 2026.

Viaggio su Marte entro il 2026 - l'impegno di Musk

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, however,

