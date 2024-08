- Lo scrittore ha vissuto un anno molto deludente o scoraggiante.

George R.R. Martin, 75 anni, ha passato un anno difficile. Il creatore dell'universo di "Game of Thrones" ha condiviso i suoi pensieri in un post sul blog riguardo alla tradizione di Zozobra, un enorme pupazzo di 15 metri che viene dato alle fiamme annualmente a settembre durante un festival a Santa Fe per la purificazione spirituale. L'evento mira a bandire "sfortuna, tristezza, malinconia e delusioni dell'anno passato", secondo la scrittura di Martin. E con gli eventi del 202X, ha sottolineato, "ne abbiamo bisogno più che mai".

Le difficoltà di Martin

Martin ha attribuito le sue difficoltà alla politica: "Non è stato un anno fantastico per nessuno, con la guerra ovunque e un aumento del fascismo..." Ma per lui, personalmente, è stato anche "un anno piuttosto brutto", ha scritto. "Riempito di stress, rabbia, dispute e perdite".

Ha persino accennato al fatto che avrebbe affrontato questi problemi in seguito. Sembra che questo includerebbe il prequel di "Game of Thrones", "House of the Dragon": "Non sono esattamente entusiasta degli altri blog che devo scrivere su 'House of the Dragon'... ma devo farlo, e lo farò. Ma non ora".

La serie, come "Game of Thrones", è tratta dai suoi romanzi, specificamente il suo libro del 2018 "Fire & Blood". Martin è anche co-creatore e produttore esecutivo. Tuttavia, l'entità del suo controllo e delle sue decisioni nella serie rimane incerta.

L'opinione di Martin su "House of the Dragon"

Martin ha espresso i suoi pensieri sulla serie durante la sua seconda stagione in un post sul blog. E sorprendentemente, non erano tutti negativi. In un post di luglio, ha elogiato la squadra per la scena computer-animata eccezionale nel quarto episodio - pensava che fosse senza rivali come la migliore scena di battaglia di draghi. Al contrario, ha criticato la serie per aver rappresentato i draghi con quattro zampe invece delle tradizionali due.

