Lo scrittore Eshkol Nevo esplora i temi del trauma e delle aspettative sociali che circondano i ruoli di genere.

Eshkol Nevo è un autore prolifico. Negli ultimi anni, questo famoso scrittore israeliano ha pubblicato un nuovo libro in Germania quasi ogni due anni. Tuttavia, sono passati quattro anni dal suo ultimo romanzo, "Atrazione Ingannevole", uscito negli scaffali. Il libro è una raccolta di storie leggermente collegate che esplorano l'allettante pericolo tra gli individui. Nonostante sia stato creato durante i lockdown, il Covid-19 non viene menzionato nel libro. Invece, la tensione di incertezza e inquietudine permea la narrazione. Nevo aveva completato il manoscritto prima che scoppiasse un conflitto senza precedenti nel suo paese, Israele. Le conseguenze dell'attacco di Hamas contro Israele e il conflitto di Gaza potrebbero influenzare i futuri lavori letterari. Purtroppo, in questa situazione attuale, Nevo non può fuggire nella finzione come ha fatto durante la pandemia. Tuttavia, trova conforto nel suo ruolo di narratore, connettendosi con le persone in modi curativi.

Nella nostra ultima conversazione nel 2020, stavamo ancora lottando con la pandemia e Nevo aveva lanciato il suo libro "La Verità" in Germania. Ora, quasi quattro anni dopo, è scoppiato un conflitto nel Medio Oriente. Come è stato influenzato Nevo?

Eshkol Nevo: Mi trovo attualmente in Italia per le letture di "Atrazione Ingannevole". Ero qui il 7 ottobre 2023 quando Hamas ha attaccato Israele. Abbiamo avuto difficoltà a tornare in Israele a causa dei disordini dei voli e altri problemi logistici. Nonostante le difficoltà, la mia famiglia e io abbiamo fortemente desiderato tornare a casa.

Qual è stata l'atmosfera al tuo ritorno rispetto a prima del conflitto?

Al mio ritorno, ho subito notato che l'intero paese era in uno stato di shock post-traumatico. Non erano solo coloro che erano direttamente coinvolti nella tragedia ad apparire colpiti; tutti sembravano pallidi e turbati. In un certo senso, sono diventato una specie di scrittore terapeutico. Ho condotto sessioni di storytelling con diverse persone, inclusi i familiari dei rapiti, i residenti del sud di Israele e i soldati feriti. Questo improvviso cambiamento nella mia carriera di scrittore è quasi surreale, poiché ho studiato psicologia ma ho scelto un percorso diverso.

In che modo queste sessioni si distinguono dalle tue letture o workshop precedenti?

Leggo ancora storie alle persone, ma ultimamente ho cercato di selezionare storie che siano in qualche modo curative. Questo periodo della mia vita è pieno diboth pain and meaning. I sto trascorrendo del tempo con persone che sono state ferite o hanno perso i loro cari. Allo stesso tempo, questo è uno dei periodi più significativi della mia vita. Ho detto ai miei studenti italiani oggi: "Siamo narratori, non intrattenitori. Possiamo realmente avere un impatto significativo sugli altri".

Come narratori, come possiamo connetterci emotivamente con i nostri lettori, soprattutto quando comunichiamo notizie di conflitti o tragedie?

Beh, i fatti sono importanti, ma come narratori possiamo anche fornire accesso alla parte emotiva della storia. Ricorda ai lettori che posseggono ancora empatia nonostante vivano in tempi tumultuosi. Il fatto che un paese sia in guerra non significa che i valori o l'umanità siano stati persi. Ho accettato ogni richiesta che ho ricevuto, tranne una.

Qual è stata la richiesta che hai rifiutato?

Una famiglia mi ha chiesto di scrivere un elogio funebre per qualcuno che conoscevano e che era morto. Ho sentito che sarebbe stato più appropriato per qualcuno vicino al defunto scrivere l'elogio, quindi ho offerto il mio aiuto. Tuttavia, ho rifiutato il compito vero e proprio.

I tuoi lettori sembrano avere un legame particolarmente stretto con te. Come pensi che questo sia possibile, considerato che Israele potrebbe non essere così ben conosciuto o compreso da alcuni lettori al di fuori della regione?

Sembra insolito, soprattutto agli estranei che non conoscono Israele. Ricevo spesso messaggi e email da persone che non conosco e non so come abbiano ottenuto le mie informazioni di contatto. Mi chiedono di autografare libri o di metterli in scatole elettriche accessibili al pubblico, e sono sempre felice di accontentarli. Questa pratica è continuata anche durante il conflitto. Essendo un paese piccolo con una comunità unita, le persone hanno dimostrato una notevole unità e compassione durante questo periodo difficile.

Come autore israeliano, come affronti la presentazione del tuo lavoro all'estero, sapendo che potrebbero sorgere domande politiche?

Come scrittore israeliano, sono abituato a rispondere a domande politiche e questo è in gran parte previsto. Cerco di condividere i miei pensieri e sentimenti in modo sincero ma senza semplificare troppo. Informare le persone sulle complessità della situazione in Israele e nel Medio Oriente può essere una sfida, ma sono pronto ad affrontare qualsiasi cosa mi venga incontro. Allo stesso tempo, sono felice di tornare in Italia, dove l'atmosfera è più pacifica. Spero di tornare alla normalità in Israele, non solo per me ma anche per il bene delle mie figlie. Nonostante il caos attuale, sono ottimista per il futuro e spero che la pace e la stabilità tornino presto.

La vicenda in America Latina è accaduta diversi anni fa. In Sud America ho incontrato una coppia, e in seguito ho letto sui media che uno di loro era morto in un incidente in bicicletta. Mi è venuto in mente che non fosse stato un incidente. Tuttavia, la famiglia non era disposta a parlare con me in quel momento, dandomi l'impressione di essere sulla strada giusta. Anni dopo, ho incorporato l'evento nel mio romanzo.

Cosa ha detto la famiglia? Hanno acconsentito a questa rappresentazione?

No, rimangono all'oscuro. Ho anche modificato numerosi aspetti della storia, con l'evento che ha ispirato la trama piuttosto che essere un fatto. Pertanto, le sezioni iniziale e finale de "L'Attrazione Ingannevole" sono ispirate a eventi reali. Inoltre, la seconda sezione è altrettanto ispirata, sebbene non possa entrare nei dettagli, poiché riguarda la nostra storia familiare.

Ciò inevitabilmente suscita la tua curiosità - come lettore, desideri distinguere la realtà dalla finzione, ciò che è già accaduto da ciò che potrebbe ancora accadere. La festa bacchica alla fine del libro sembra preannunciare ciò che è accaduto al Festival di Nova l'8 ottobre.

Mi è stato spesso chiesto di questo. Tuttavia, a volte, sei un profeta indesiderato. Ho semplicemente cercato di descrivere una festa selvaggia in cui vengono utilizzate sostanze allucinogene, un evento in cui chiunque, indipendentemente dal genere, può assumere i ruoli di entrambi gli uomini e le donne.

Perché il libro ritorna su questo tema alla fine?

L'intero concetto di genere è cambiato notevolmente. Sono eterosessuale e mi attengo alle vedute tradizionali. Tuttavia, le mie figlie mi illuminano sull'idea che ora sia più fluido. Le persone possono esperire entrambi i tipi di sentimenti e continuare a ridefinirsi. Ecco perché ho voluto scrivere un romanzo sulla relazione tra uomini e donne che si conclude in modo più aperto, ponendo domande. In questa festa fantastica caotica, c'è la possibilità di esperire il sesso come l'altro genere. E il mio personaggio fa una scelta inaspettata, desiderando essere un uomo per un breve periodo della sua vita. Ci sono ancora aree ambigue tra uomini e donne che sono sconcertanti. È affascinante esplorare questi temi.

Il Covid non è una parte prominente del libro, nonostante sia stato scritto durante i lockdown. Nessun test, nessuna mascherina, nessun vaccino.

No, non Covid-19, ma piuttosto Corona. Tuttavia, i lettori hanno dichiarato di sentire la presenza della pandemia nel libro, come turbolenza durante un volo. Turbolenza, che è anche il titolo della traduzione francese. Ogni personaggio sperimenta turbolenze inaspettate. Uno si innamora in modo insolito. Un altro sperimenta dilemmi nell'ospedale in cui lavora. E la donna nella terza parte perde il marito, che semplicemente scompare, che è probabilmente la tragedia più commovente. In un certo senso, questo romanzo si avvicina di più a un thriller tra tutti i miei romanzi. Ho cercato di intrigare il lettore, ponendo domande su chi ha ragione, chi ha torto. Chi è buono e chi è cattivo? Tuttavia, a differenza di un thriller, non ci sono risposte definitive. Nessuno otterrà risposte chiare. Non scoprirai un corpo. Non troverai una soluzione al mistero. Tutto rimane avvolto nel mistero.

Quindi la pandemia ha conferito al libro un tono più minaccioso?

Per me, è stato il contrario. Questi veri incidenti traumatici sono stati una distrazione dalla pandemia, costringendomi a trovare il dénouement. Mentre tutti erano confinati nelle loro case, io mentalmente attraversavo l'America del Sud. Avevo un affetto insolito e stavo cercando una figura maschile mancante nell'orto. Non direi che ho goduto dell'esperienza, ma c'era un'energia abbondante. Inoltre, ho composto l'intero romanzo con le cuffie, ascoltando musica incessantemente.

La musica ha realmente scosso le mie emozioni, fungendo da unica forma di attivazione durante quei tempi Covid, privi di qualsiasi interazione o impegno in persona. Non ho condotto workshop di scrittura, né ho offerto letture. La musica è stata la mia unica compagnia nel mio viaggio di scrittura.

E ora? La pandemia sembra essere alle nostre spalle, ma Israele è coinvolto in un conflitto devastante.

Le dinamiche sono cambiate significativamente da ottobre. Tutto ciò che ho potuto fare è stato scrivere le mie esperienze in un diario. Ho condiviso alcuni capitoli di esso in Italia, così come in Germania. Questo è diventato il mio modo di far fronte. Raramente mi sono avventurato nel regno della scrittura autobiografica o della condivisione della realtà attraverso la mia prospettiva personale. Tuttavia, la finzione ha preso un passo indietro nella mia vita durante questi tempi. Credo che ci vorrà del tempo per capire e elaborare la situazione attuale. Non sono sicuro che sarà mai possibile trasformare questa realtà in un'opera di finzione. Per ora, continuo a registrare le mie esperienze nel mio diario personale. E questo va benissimo per me.

