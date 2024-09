- Lo scooter elettrico è precipitato giù per le scale, causando lesioni alla testa a un individuo

Un identificato ha gettato uno scooter elettrico giù per una scala mobile alla stazione di Berlin-Wedding, causando un trauma cranico a un individuo. La vittima di 25 anni ha subito una lacerazione, come riferito dalla Polizia Federale. Inizialmente, sono state prestate le cure del caso sul posto prima che il paziente fosse trasferito in una struttura sanitaria per ulteriori cure.

La Polizia Federale sta indagando su questo incidente come possibile lesioni gravi e ha sequestrato lo scooter elettrico come prova. Stanno ora cercando eventuali testimoni che possano collaborare con le indagini, avvenute lo scorso domenica intorno alle 5:50 del mattino.

L'incidente alla stazione di Berlin-Wedding potrebbe essere classificato come un caso di possibile reato violento a causa del trauma cranico causato da uno scooter elettrico. Si invitano i testimoni con informazioni sull'identità del presunto colpevole a farsi avanti per aiutare le indagini in corso.

