Lo scontro in un evento pro-Israele si traduce in sparatorie dopo un caso in cui una persona aggredisce fisicamente un manifestante.

Il trambusto è iniziato quando un individuo non coinvolto nel raduno ha iniziato a urlare contro i manifestanti intorno alle 18:40, come dichiarato dal procuratore distrettuale di Middlesex, Marian Ryan.

È seguita una discussione verbale tra le due parti dall'altra parte della strada, come riferito da Ryan durante una conferenza stampa del giovedì. L'individuo ha quindi attraversato la strada verso il raduno e ha avuto un coinvolgimento fisico con uno dei manifestanti. Ne è seguita una colluttazione, che ha portato all'individuo dall'altra parte essere colpito da un membro del gruppo di manifestanti.

Il 31enne vittima è stato ricoverato in ospedale e si prevede che si ripresa dalle sue ferite, secondo l'ufficio del procuratore distrettuale. Non è stato ancora annunciato l'identità del residente di Newton, ma è stata presentata una richiesta di un'accusa penale contro di lui per aggressione e percosse, come dichiarato dall'ufficio del procuratore.

In una dichiarazione dell'ufficio di Ryan, "un'aggressione e percosse che non avvengono in presenza di un ufficiale di polizia non sono un reato arrestabile". Di conseguenza, l'individuo accusato ha diritto a un'udienza davanti al magistrato per determinare se ci sono prove sufficienti.

L'individuo presunto essere stato atterrato durante la zuffa, il 47enne Scott Hayes di Framingham, è considerato il manifestante che ha sparato al residente di Newton menzionato in precedenza, come spiegato dall'ufficio del procuratore. Le autorità credono che Hayes possedesse legalmente l'arma da fuoco utilizzata nel colpo.

Hayes è stato arrestato e accusato di aggressione e percosse con arma letale, nonché di violazione di un diritto costituzionale che ha causato lesioni, come rivelato dal procuratore distrettuale. È comparso in tribunale venerdì, con una dichiarazione di non colpevolezza presentata in suo nome. Il suo permesso di porto d'armi è stato anche revocato, come ha notato il procuratore distrettuale.

I social media hanno diffuso video grezzi dell'evento supposto. Il capo della polizia di Newton, George McMains, ha invitato il pubblico a condividere eventuali video o suggerimenti relativi all'incidente mentre gli investigatori cercano di comprendere meglio le circostanze.

Inoltre, McMains ha annunciato che ci sarebbero state pattuglie aumentate fuori dalle case di culto nei prossimi giorni.

Il sindaco di Newton ha invitato il pubblico a evitare di saltare alle conclusioni.

"Ho due richieste: prima, lasciare che la polizia di Newton raccolga informazioni accurate", ha detto il sindaco Ruthanne Fuller. "Seconda, chiedo cortesemente a tutti di mantenere la calma".

