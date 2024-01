Lo scolaro della storia del golf: la frenetica doppia vita del quindicenne Ratchanon 'TK' Chantananuwat

Ma Ratchanon non è come la maggior parte dei ragazzi della sua età: è già un giocatore di golf amatoriale che ha fatto la storia, gareggiando contro alcuni dei migliori professionisti del gioco.

Ad aprile, a cinque settimane dal suo 15° compleanno, è balzato agli onori della cronaca internazionale per essere diventato il più giovane giocatore maschio a vincere in un Tour importante, aggiudicandosi la Trust Golf Asian Mixed Cup da 750.000 dollari nella sua Thailandia.

Questo mese sta studiando per importanti esami di biologia ed economia, uno stress che ha dovuto conciliare con la rappresentanza del suo Paese ai 31° Giochi del Sud-Est Asiatico (SEA), in Vietnam.

È un gioco di equilibri di proporzioni scoraggianti, ma un Ratchanon non scoraggiato ha un punto da dimostrare.

"A volte è un po' difficile, ma mi piace la sfida", ha dichiarato alla CNN. Mi piace fare bene in entrambe le discipline e dimostrare che tutti i dubbiosi si sbagliano".

"A quanto pare, se sei un atleta non puoi andare bene a scuola. Sto cercando di cambiare questa situazione".

La vittoria nell'Asian Tour ha segnato un nuovo apice nella carriera di una delle giovani stelle più brillanti di questo sport. Ratchanon ha vissuto un'ascesa sensazionale da quando, a soli 13 anni e quattro mesi, è diventato il più giovane giocatore a superare il taglio nella storia dell'All Thailand Golf Tour, nell'agosto 2020.

E, incredibilmente, ha sfiorato la vittoria in un evento dell'Asian Tour ancora prima, arrivando terzo nel suo primo evento internazionale da professionista, il Singapore International di gennaio.

Storia delle origini

La storia delle origini del golf di Ratchanon sembra un fumetto. Dopo aver iniziato a giocare con mazze e palline di plastica all'età di tre anni, TK - soprannome che unisce le iniziali dei genitori - si è classificato ultimo nel suo primo torneo a quattro anni.

"Ho visto il bambino che aveva vinto il trofeo e sono diventato molto, molto geloso", ricorda Ratchanon. "Non sapevo perché non ne avessi ricevuto uno, quindi ero molto arrabbiato. Poi mio padre ha dovuto spiegarmi come ha fatto a vincere, così ha avuto il trofeo".

E così, dopo un mese di intenso allenamento sotto la tutela di un padre altrettanto competitivo e amante del golf, ha messo le mani sul trofeo al tentativo successivo.

Al suo primo evento mondiale junior, un anno dopo, sulle sedie di ogni tee erano incisi messaggi motivazionali. Un motto che esemplifica la mentalità e l'etica del lavoro di Ratchanon: "Chi vince non molla mai e chi molla non vince".

Suo padre funge da caddie e da terzo allenatore, dedicando ore extra al figlio per approfondire le lezioni impartite da altri due allenatori. Nei giorni in cui non c'è scuola, il regime di allenamento, già molto intenso, aumenta di livello: il giovane trascorre tra le sette e le nove ore sul campo per affinare il suo mestiere.

Messo in guardia contro l'esaurimento, Ratchanon ha iniziato a prendersi una mezza giornata di riposo, dedicando il tempo alle ripetizioni, alla fisioterapia o al fitness, ma scansa qualsiasi ipotesi di esaurimento.

"Non mi sembra che stia accadendo. Amo il golf. Mi piace allenarmi", ha detto Ratchanon.

"Sì, è difficile, fa male e richiede molta disciplina, ma anche solo due mesi di duro lavoro per ottenere un buon colpo o un buon risultato, credo che mi ripaghi".

Modello di riferimento

Chi meglio del connazionale Thongchai Jaidee, leggenda dell'Asian Tour con 20 vittorie da professionista, può supervisionare l'ascesa di Ratchanon. L'icona 52enne ha aiutato il giovane in vari aspetti del suo gioco sin dal loro primo incontro nel 2019.

Quando Ratchanon ha voluto imparare lo spinning chip del suo eroe, i due hanno trascorso le tre settimane successive a praticare la tecnica per sei ore al giorno.

"Mi ha aiutato tantissimo con il mio gioco. È un ragazzo fantastico", ha detto Ratchanon. "Penso che gli piaccia aiutare a sviluppare i golfisti thailandesi per il futuro del golf thailandese".

Thongchai ha anche contribuito a plasmare l'aspetto mentale del gioco del ragazzo, aiutandolo a implementare una routine per superare i cali di rendimento sotto pressione. Ora Ratchanon ha un metodo da utilizzare nei momenti importanti: rallentare, bere un sorso d'acqua e fare lo swing "senza esitazione".

Alla domanda sulla pressione dell'etichetta di "adolescente prodigio" e sull'essere a contatto con l'élite dello sport, il quindicenne risponde semplicemente: "Mi diverto".

"Non mi sento sotto pressione... Non ho paura di giocare con gente brava", ha detto.

"Nessuno mi ha fatto pressioni e sono molto fortunato ad avere intorno a me tante brave persone che mi aiutano a sostenermi e a tenermi in riga".

Rimanere a scuola

È un atteggiamento che aiuta Ratchanon a fare un passo alla volta. Non volendo affrettare il salto verso il professionismo, è concentrato a finire gli studi con successo.

Ratchanon sogna già di studiare fisica in un college negli Stati Uniti, mantenendo il suo equilibrio nel golf. Vorrebbe seguire l'esempio di Colin Morikawa e della tailandese Patty Tavatanakit, che si sono laureati rispettivamente all'Università della California, Berkeley, e all'UCLA prima di assaggiare la gloria major.

"Ho visto molti giocatori thailandesi diventare professionisti prima del tempo, ma ora penso che molti sappiano che vale la pena andare al college", ha detto.

"Se diventiamo professionisti, questa è la nostra vita. Non possiamo tornare indietro".

