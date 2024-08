- Lo Schleswig-Holstein migliora leggermente il controllo delle attività di lobbying

Schleswig-Holstein mantiene la 4ª posizione nella Classifica della Lobby 2024 tra i 16 Stati federali. Sebbene molti governi regionali e parlamenti abbiano fatto progressi nella trasparenza del loro lavoro politico, c'è ancora un notevole bisogno di miglioramento, secondo l'organizzazione Transparency Germany in uno studio recente.

Nella classifica, lo Stato della Turingia si trova in cima, mentre la città-Stato di Brema è all'ultimo posto. Schleswig-Holstein ha migliorato di 6 punti percentuali rispetto al 2022, raggiungendo il 38%. Il principale punto debole del nord è l'assenza di un registro delle lobby.

Gli Stati federali che erano già relativamente ben posizionati hanno migliorato di più grazie a nuove regolamentazioni, ha dichiarato Norman Loeckel di Transparency Germany. Al contrario, si osserva una preoccupante stagnazione tra gli Stati in fondo alla classifica. "Sembra che molti decisori mancino la volontà politica necessaria per regole moderne per una politica pulita, nonostante la fiducia nelle istituzioni democratiche che vacilla".

Quattro criteri sono stati esaminati per una politica integra e trasparente: uno Stato ha un registro delle lobby e come è strutturato? La partecipazione dei lobbisti nelle leggi viene resa nota attraverso una cosiddetta "impronta legislativa"? Ci sono periodi di raffreddamento per i membri del governo e i funzionari di alto livello quando passano dalla politica al settore privato? E quali sono le regole di comportamento, gli obblighi di disclosure e i divieti, ad esempio, per le attività secondarie dei membri del parlamento? Ciascuno di questi criteri ha rappresentato il 25% dell'evaluazione complessiva.

Turingia al primo posto, Brema all'ultimo

Nessuno degli Stati ha performato bene come il governo federale, che Transparency considera ora avere piuttosto buone regole per le lobby e la trasparenza. Ha ottenuto un punteggio del 71%. In testa tra gli Stati, la Turingia ha raggiunto un punteggio del 69%. Qui, l'organizzazione elogia il fatto che lo Stato ha presentato un registro delle lobby a giugno. Gli Stati successivi, la Baviera (54%) e il Baden-Württemberg (53%), hanno aumentato la loro distanza dal campo medio grazie ai nuovi regolamenti sui periodi di raffreddamento.

Secondo lo studio di Transparency Germany, per migliorare la trasparenza in Schleswig-Holstein è necessario un registro delle lobby completo. Nonostante il miglioramento di 6 punti percentuali, Schleswig-Holstein è ancora indietro in questo settore, identificato come il suo principale punto debole.

