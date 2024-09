- Lo Schleswig-Holstein celebra la "Lunga serata delle pratiche democratiche" o "Notte estesa in commemorazione della democrazia"

Il 2 ottobre, diverse location in Schleswig-Holstein ospiteranno "La Notte della Democrazia", un evento per celebrare il Giorno dell'Unità Tedesca. Questo evento, ricco di conferenze, dibattiti e attività coinvolgenti, è dedicato al valore della democrazia e aperto al pubblico. Gli organizzatori hanno recentemente rivelato il programma per questo evento emozionante.

Christian Meyer-Heidemann, Commissario per l'Educazione dello Stato per la Politica, ha dichiarato: "Il 2 ottobre è un momento per onorare la democrazia. Il nostro obiettivo è celebrare i suoi successi e mostrare il nostro impegno nel proteggerla". Il Commissario per l'Educazione dello Stato per la Politica e l'Associazione dei Centri di Educazione degli Adulti dello Stato sono i principali organizzatori di questo progetto.

Una varietà di eventi artistici, culturali e musicali si svolgeranno nelle città di Kiel, Flensburg e Lubecca, sowie nei paesi più piccoli come Friedrichskoog e Bordesholm. Il programma include discussioni aperte, teatro dal vivo, Poetry Slam, concerti musicali e tour della città incentrati sulla democrazia. Tutti questi eventi sono completamente gratuiti.

Programma per "La Notte della Democrazia"

Il programma per "La Notte della Democrazia" includerà le seguenti novità: nuovi workshop sui valori democratici e l'impegno civico. Verranno aggiunti elementi per arricchire gli aspetti educativi dell'evento.

Leggi anche: