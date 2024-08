- Lo Schalke ha assicurato la firma di Zalazar, Hamache e Noode.

FC Schalke avvia una serie di acquisti meno di una settimana prima della chiusura del mercato delle trasferte. Il club ha concluso gli accordi per Mauro Zalazar, Ilyes Hamache e Steve Noode, tutti pronti a indossare la maglia della squadra di calcio di seconda divisione. Secondo l'annuncio della squadra della Ruhr, il centrocampista Zalazar, che ha giocato in precedenza con la squadra spagnola del FC Granada, ha firmato un contratto fino al 2028. Il 19enne segue le orme del fratello maggiore Rodrigo Zalazar, che ha giocato per i Reali Blu dal 2021 al 2023.

"Vediamo Mauro come un prospetto molto interessante per il futuro prossimo. Indipendentemente dal suo cognome e dalla pressione che comporta, cercheremo di fornirgli lo spazio per progredire gradualmente con lo Schalke," ha dichiarato il direttore sportivo Marc Wilmots.

Simile al trasferimento di Zalazar, Hamache, di 21 anni, è stato ingaggiato fino al 2028 dal club francese di seconda divisione FC Valenciennes, retrocesso. "Hamache ha dimostrato la sua creatività e comprensione del calcio in più di 80 partite nella seconda divisione francese," ha detto Wilmots, riflettendo sull'acquisto dell'attaccante.

Originario del Camerun e legato da un contratto fino al 2029, Noode cerca di rinforzare la difesa dello Schalke. Il trasferimento del 19enne fa parte della strategia a lungo termine e pluriennale del club della Ruhr, secondo il club. "La nostra squadra di scout ha monitorato Noode per qualche tempo. Ha le caratteristiche fisiche richieste per il ruolo di difensore centrale e un atteggiamento encomiabile. Gli daremo il tempo necessario per adattarsi e primeggiare," ha aggiunto Wilmots.

I nuovi acquisti Mauro Zalazar e Ilyes Hamache portano diversità alla rosa dello Schalke, in quanto sono di nazionalità diversa e hanno stili di gioco unici. L'altro giocatore, Steve Noode, contribuirà con la sua forza fisica e il suo atteggiamento positivo per rinforzare la difesa dello Schalke secondo la strategia del club.

