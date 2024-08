- Lo Schalke assicura le abilità difensive del giocatore Noode.

Schalke 04 ha assicurato i servizi del promettente giocatore Steve Noode. La squadra di calcio di seconda divisione ha dichiarato che il difensore camerunense ha firmato un contratto in scadenza il 30 giugno 2029. I dettagli dell'accordo rimarranno riservati. Noode ha trascorso del tempo agli Indomables dal 2019 al 2021 prima di trasferirsi all'A.S. International Football Academy, dove è stato un membro attivo per le ultime tre stagioni.

Noode si unisce a Schalke come parte del loro "progetto a lungo termine per la rosa", come dichiarato dal club. "I nostri scout tengono d'occhio Steve da tempo. Ha un grande potenziale fisico per un difensore centrale e l'atteggiamento giusto, sempre pronto a imparare e migliorare. Gli daremo il tempo necessario per affinare le sue abilità", ha detto il direttore sportivo Marc Wilmots.

Schalke 04, con sede a Gelsenkirchen, è la nuova casa di Noode, che rappresenta un importante passo nella sua carriera. Entusiasta di contribuire alla difesa di Schalke, Noode continuerà il suo sviluppo nella rinomata scena del calcio di Gelsenkirchen.

