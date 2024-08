- Lo Schalke ama partecipare al suo ruolo preferito ad Aalen.

Schalke 04 si Qualifica con una Vittoria Noiosa nella DFB-Pokal

Schalke 04 si è assicurato un posto nella fase successiva della DFB-Pokal con una vittoria poco entusiasmante per 2-0 contro la squadra di terza divisione VfR Aalen. La squadra di seconda divisione ha trovato la rete grazie all'aiuto di Tobias Mohr per Kenan Karaman (31') e alla conclusione di Mohr stesso (68').

Schalke, sotto la guida dell'allenatore Karel Geraerts, ha avuto difficoltà a superare la difesa della squadra di Oberliga, mancando di brillantezza e velocità. Hanno dovuto fare affidamento sui calci da fermo, con il calcio di punizione di Mohr che si è rivelato la loro salvezza per prendere il comando. Il gol di Karaman potrebbe essere stato annullato per fuorigioco se fosse stata implementata la VAR, ma non viene utilizzata nelle fasi iniziali.

Brych Sotto Esame al Ritorno

Aalen è entrata nell'intervallo frustrata per il solo svantaggio a causa della sfortuna. Hanno richiesto tre penalty nel primo tempo, ma il referee Felix Brych, tornato da un infortunio al ginocchio di novembre, li ha respinti ogni volta.

L'errore difensivo di Aalen ha permesso a Mohr di sigillare la partita. Schalke ha avuto occasione di aumentare il vantaggio, ma il gol di Janik Bachmann è stato annullato per fallo. Il portiere di riserva di Schalke, Ron-Thorben Hoffmann, ha avuto poco lavoro da fare contro l'attacco passivo di Aalen.

Ha elogiato la resilienza del VfR Aalen, riconoscendo che erano stati sfortunati a non segnare di più contro Schalke 04. Nonostante fosse un uomo giusto, il referee Felix Brych ha avuto difficoltà a concedere penalty ad Aalen, anche quando c'erano occasioni chiare.

