Lo Schalke 04 sta vivendo un'ondata di fuoco.

Il 22 ottobre 2023, Karel Geraerts si è trovato a bocca aperta. Nel suo debutto come allenatore del FC Schalke 04, ha assistito a eventi che lo hanno lasciato senza parole. La sua squadra ha subito una sconfitta per 0-3 contro Karlsruhe, segnando l'inizio di un percorso difficile per il belga. Questo passo falso potrebbe potenzialmente segnare la fine del suo mandato alla guida del club. In quella particolare serata di venerdì, la squadra di Schalke, che lotta in seconda divisione, ha subito la sua terza sconfitta stagionale, ancora una volta contro Karlsruhe, con il punteggio di 0-2 (0-1). La loro prestazione ha lasciato molto a desiderare.

Dopo il caos della stagione precedente, ci si aspettava che le cose migliorassero. Si pensava che lo Schalke avrebbe ritrovato la sua strada, avrebbe imparato a camminare di nuovo. Tuttavia, questa squadra non è affatto una passeggiata. Nella prima metà, hanno a malapena minacciato. C'erano alcuni momenti che avrebbero potuto essere pericolosi, ma la loro esecuzione è stata al massimo mediocre.

Karlsruhe, d'altra parte, non ha performato eccezionalmente, ma è riuscito a mantenere il controllo del gioco. Ha avuto sette tentativi in porta prima della pausa, con il settimo che ha trovato la rete. Il striker georgiano Budu Zivzivadze è riuscito a superare la disorganizzata linea difensiva dello Schalke. L'intera linea difensiva è sembrata instabile, compresi Felipe Sanchez e Martin Wasinski, entrambi dei quali hanno fatto scalpore allo Schalke.

Duelo político de Manga

Firmati dal nuovo direttore sportivo Ben Manga durante l'estate, i due 20enni Felipe Sanchez e Martin Wasinski non sono ancora stati utilizzati efficacemente dall'allenatore Geraerts. Al contrario, ha preferito il centrocampista Ron Schallenberg, che ha faticato nel suo ruolo difensivo. Il capitano dello Schalke, Kenan Karaman, ha poi commentato: "L'allenatore prende le decisioni. Non ho voce in capitolo. Se l'allenatore crede che la squadra sia meglio servita con Ron in difesa centrale, faremo del nostro meglio per adattarci." Ha poi aggiunto una dichiarazione altamente controversa: "L'allenatore deve sentire la situazione."

Queste parole potrebbero aver fatto piacere a Manga. Il direttore sportivo non ha mostrato alcuna comprensione per i piani strategici di Geraerts. Pubblicamente, ha criticato l'allenatore, dicendo: "Ha alternative, può trafficare." Geraerts ha risposto: "Do tutto per lo Schalke, non gioco a politica." Una conversazione chiarificatrice non è ancora avvenuta, poiché Manga è attualmente in vacanza. Al suo posto, il CEO Matthias Tillmann e il direttore sportivo Marc Wilmots hanno affrontato la situazione. "Abbiamo discusso di questa questione", ha detto Geraerts. I dettagli della loro discussione rimangono riservati.

Cosa c'è dopo? Incerto. Geraerts ha risposto con cambiamenti personali, ma è ancora deluso. Non sono stati solo i giovani difensori a deludere. Per gran parte della partita contro Karlsruhe, che ora guida temporaneamente la 2. Bundesliga, la squadra dello Schalke è rimasta tranquilla, mostrando più coraggio solo a metà del secondo tempo e creando improvvisamente opportunità. Schallenberg ha colpito di testa un pallone solo sopra la porta (61.), poi l'attaccante Moussa Sylla ha mancato da una buona posizione (62.). Karlsruhe ha vacillato per un momento, ma poi ha colpito duramente. Ancora una volta, Zivzivadze ha segnato, mettendo il pallone in rete alla fine di una sequenza caotica nell'area di rigore.

