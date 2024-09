Lo Schalke 04 prevede di partecipare al Mondiale e si sforza di evitare il declino

Al centro di Gelsenkirchen aleggia un'attesa persistente. Quando arriverà il salvatore a guidare Schalke 04 verso nuovi trionfi? Karel Geraerts, dopo aver acceso le speranze, ha ceduto alla sfida, scatenando una nuova ricerca di un sostituto adeguato. I sussurri di Raul, leggenda del passato glorioso dello Schalke, tornano a risuonare nei corridoi dell'ufficio amministrativo.

Tuttavia, i giorni di gloria di Raul nella Champions League sono ancora di là da venire. Al momento, ci sono solo la 2. Bundesliga e Jakob Fimpel. Con un allenatore interinale che ha subito cinque sconfitte consecutive, lo Schalke si trova in una difficile lotta per evitare la retrocessione, mentre si prepara per l'incontro di sabato sera contro Preußen Münster e l'atteso scontro con Hertha BSC.

Mentre la crisi degli allenatori continua, la priorità dello Schalke sono i punti. I Blu Reale potrebbero trarre grande beneficio da un successo contro il vittorioso Preußen, attualmente al primo posto nella 2. Bundesliga. Tuttavia, dopo una sconfitta per 3:5 a Darmstadt, nonostante un vantaggio iniziale di 3:0, lo Schalke è scivolato al 16° posto.

A Madrid, la caccia continua

I vertici dello Schalke, incluso il direttore del calcio professionistico Ben Manga, sembrano pazientemente attendere fino alla pausa internazionale a metà ottobre per decidere il destino di Geraerts. Le fonti suggeriscono che i loro occhi sono di nuovo puntati sui talenti stranieri, come fu durante il reclutamento di Raul l'anno scorso.

Le speculazioni continuano, con il nome di Raul che viene fatto spesso. L'attaccante spagnolo, che ha incantato i tifosi dello Schalke con i suoi gol e la sua aura dal 2010 al 2012, ora allena la squadra riserve del Real Madrid, RM Castilla. Nonostante la recente visita di Ben Manga e del CEO Matthias Tillmann a Madrid, non ci sono indicazioni che stessero cercando Raul.

Manga, nonostante il breve periodo dal maggio 2024, è ora l'unica figura con potere decisionale, dopo il licenziamento di Geraerts e la partenza di Marc Wilmots. L'attenzione sui suoi movimenti aumenterà nelle prossime settimane, data la sua recente confusione durante una conferenza stampa sulla situazione dell'allenatore, che ha poi ritrattato a causa di circostanze imprecisate.

Fimpel tiene la fortezza

Fino a quando non verrà trovata una soluzione permanente, che sia Raul o meno, il regno temporaneo di Jakob Fimpel continua. Dopo una striscia di cinque sconfitte consecutive nella Regionalliga West, Fimpel ha guidato l'U23 a sette punti nelle prime tre partite. Tuttavia, l'allenatore della U23 in carica, senza la licenza di allenatore necessaria, tornerà al suo posto una volta concluso il suo incarico interinale.

Despite the streak, Fimpel has begun his interim tenure by taking U-23 captain Tim Albutat to the first team, along with the promotions of Steve Noode, Mauro Zalazar, Peter Remmert, and Aris Bayindir to the youth team. Fimpel's rotations may also exclude Dominick Drexler, whose rift with Geraerts remained unresolved, and has since been barred from team practice.

Nella ricerca di rafforzare la posizione dello Schalke 04 nella 2. Bundesliga, il club segue da vicino la classifica del secondo campionato di calcio. Con il Preußen Münster in testa al campionato, una vittoria contro di loro potrebbe notevolmente migliorare la posizione dello Schalke.

Nel frattempo, Raul, la leggendaria figura del passato dello Schalke, continua il suo ruolo di allenatore della squadra riserve del Real Madrid, RM Castilla, alimentando le discussioni tra i tifosi e i funzionari del club sul suo possibile ritorno ai Blu Reale.

