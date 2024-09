Lo Schalke 04 desidera Raul, ma ha difficoltà a sopravvivere

La posizione dell'allenatore precedente è vacante allo Schalke e bramano il suo ritorno. Raul, un nome del passato, è molto discusso negli uffici, allontanandoli ulteriormente dalla dura realtà della loro situazione attuale. La realtà, in questo caso, significa che lottano con la possibilità di retrocessione, con un allenatore interino che ha subito sconfitte nelle sue ultime cinque partite.

C'è un'enorme voglia a Gelsenkirchen, che attende con ansia l'arrivo del salvatore che riporterà lo Schalke 04 al successo. Karel Geraerts, che ha iniziato con prospettive promettenti, ha fallito ancora una volta e la ricerca è ricominciata. Anche mentre il dilemma dell'allenatore torna in primo piano, lo Schalke ha un bisogno urgente di punti.

Scivolando verso il 16° posto nella zona retrocessione lo scorso weekend, dopo una sconfitta per 5-3 contro il Darmstadt, che è stato in una serie di crisi per mesi, non dipinge un bel quadro. La loro partita casalinga contro l'Hertha BSC, così come la loro recente partita in trasferta contro il Preußen Münster, sono cruciali per i punti. Il Preußen Münster ha celebrato la sua prima vittoria della stagione lo scorso weekend contro il Jahn Regensburg.

Cosa stavano cercando gli ufficiali a Madrid?

Gli ufficiali dello Schalke, guidati dal direttore del calcio professionistico Ben Manga, stanno apparentemente prendendo tempo fino alla pausa internazionale di metà ottobre per decidere il successore di Geraerts. L'attenzione sembra essere di nuovo sui talenti internazionali, come è stato durante l'impegno del belga un anno fa.

Il nome di Raul è anche nella mischia. L'attaccante spagnolo, che ha risuonato con i tifosi dello Schalke con i suoi gol e il suo carisma tra il 2010 e il 2012, ora guida la RM Castilla, la seconda squadra del Real Madrid. Manga e il CEO dello Schalke Matthias Tillmann hanno visitato Madrid la scorsa settimana, ma non c'è chiarezza sul fatto che fosse alla ricerca della vecchia stella del Real.

Manga, sotto contratto con lo Schalke fino al 2024, ha molto potere dopo il licenziamento di Geraerts e la partenza di Wilmots. Le sue azioni saranno sotto stretta osservazione nelle prossime settimane. Dopo una recente riunione con i giornalisti, ha fatto alcuni commenti sulla questione dell'allenatore e li ha poi ritirati, attribuendoli al loro carattere informale.

Fimpel chiarisce la sua posizione

Indipendentemente da chi succederà a Geraerts, il 35enne Fimpel, senza la licenza di allenamento appropriata per un appuntamento a lungo termine come allenatore capo, tornerà alla squadra U23. La sua squadra U23 ha subito cinque sconfitte consecutive nella Regionalliga West dopo un inizio promettente con 7 punti.

Tuttavia, Fimpel ha incluso il capitano della U23 Tim Albutat nella prima squadra e ha inviato giocatori come Steve Noode, Mauro Zalazar, Peter Remmert e Aris Bayindir alla squadra giovanile. Dominick Drexler non sarà considerato. Drexler ha avuto un diverbio con Geraerts e non è stato autorizzato a partecipare agli allenamenti della squadra da allora - e sembra che questo continuerà anche se viene trovato un nuovo allenatore speranzoso.

Nella ricerca in corso di un nuovo allenatore allo Schalke, la voglia di un salvatore del calcio è palpabile, con il nome di Raul che viene spesso menzionato a causa dei suoi successi passati con la squadra. Nonostante le loro attuali difficoltà, le partite impending dello Schalke contro l'Hertha BSC e il Preußen Münster sono cruciali per garantire i punti di cui hanno un bisogno urgente.

