Lo sceriffo del Texas afferma che la sua agenzia manca di personale per gestire sia l'ondata di attraversamenti del confine da parte dei migranti che le questioni locali

"È molto. Dal punto di vista delle forze dell'ordine, stiamo soffrendo perché non abbiamo la forza lavoro necessaria per occuparci di quelli che chiamiamo gli affari locali, gli elementi criminali, e poi il problema dell'immigrazione", ha detto lo sceriffo Tom Schmerber della contea di Maverick, in Texas, in un'intervista di domenica. "Quindi, ci sta costando un sacco di manodopera".

Schmerber ha detto di aver dovuto ripetutamente riassegnare gli agenti dalle mansioni locali dopo aver ricevuto richieste di assistenza dalla US Customs and Border Protection. Tale assistenza comprende la scorta di autobus con migranti che sono stati arrestati e vengono trasportati per il trattamento dell'immigrazione.

"Quindi ho due unità, due veicoli con i miei agenti, che scortano quegli autobus", ha detto lo sceriffo. "Sono meno due".

"Ma dobbiamo farlo, e lo facciamo per la sicurezza delle persone e naturalmente degli agenti e degli autisti degli autobus", ha aggiunto.

Le sue osservazioni arrivano mentre l'aumento degli attraversamenti di frontiera ha messo a dura prova una serie di agenzie statunitensi già sovraccariche.

I funzionari di frontiera affermano che l'aumento è dovuto ad agenzie di viaggio pseudo-legittime e a reti di trasporto organizzate che pubblicizzano i viaggi verso il confine meridionale degli Stati Uniti, ma che alla fine collegano i migranti ai contrabbandieri. Un funzionario di frontiera ha dichiarato alla CNN all'inizio di questo mese che i contrabbandieri facilitano l'attraversamento illegale di un massimo di 1.000 persone alla volta.

Le autorità federali hanno registrato una media di sette giorni di oltre 9.600 incontri di migranti lungo il confine meridionale degli Stati Uniti nel mese di dicembre, ha dichiarato la scorsa settimana un funzionario della Sicurezza Nazionale . Questo numero è tra i più alti mai registrati. La media di sette giorni registrata il 28 novembre era di circa 6.800 incontri.

Mentre il Paese sta lottando per rispondere all'aumento, Schmerber ha dichiarato che le recenti misure federali hanno colpito anche l'economia della sua comunità.

Lunedì le autorità federali hanno temporaneamente sospeso le operazioni ai ponti di attraversamento ferroviario internazionale di Eagle Pass, sede della contea di Maverick, e di El Paso, in Texas, per reindirizzare il personale al trattamento dei migranti.

L'industria ferroviaria ha avvertito che la sospensione delle operazioni a Eagle Pass e El Paso avrebbe avuto conseguenze negative per i consumatori.

Schmerber ha detto che la chiusura ha comportato l'interruzione del commercio internazionale che di solito transitava per la comunità, mettendo in crisi quella che avrebbe dovuto essere una delle stagioni più intense per le imprese locali.

Venerdì, la US Customs and Border Protection ha annunciato la ripresa delle operazioni ai ponti di attraversamento ferroviario internazionale di Eagle Pass e El Paso. L'agenzia ha dichiarato che il trattamento dei veicoli è rimasto sospeso su uno dei ponti internazionali di Eagle Pass.

Ma la chiusura di cinque giorni ha avuto un impatto, ha detto lo sceriffo della contea di Maverick.

"Con il Natale in questo momento, è lì che tutte queste aziende fanno un sacco di soldi", ha detto, aggiungendo che molte aziende hanno rallentato a causa della chiusura dei ponti.

Mentre le forze dell'ordine locali sono state sostenute dallo Stato, Schmerber ha detto che non hanno ricevuto aiuto dal livello federale.

"Il governo federale non ha assolutamente aiutato le forze dell'ordine in quest'area", ha detto.

Il peggioramento della situazione è culminato la scorsa settimana in una telefonata tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente messicano Andrés Manuel López Obrador per fare pressione sul Messico affinché faccia di più per arginare il flusso di migranti. Entrambi i leader hanno concordato sulla necessità di una maggiore applicazione della legge e nei prossimi giorni alti funzionari statunitensi si recheranno in Messico.

